În ianuarie 2023, Comisia Europeană a aprobat oficial utilizarea viermelui de făină mic (Alphitobius diaperinus), în forma sa larvară, ca ingredient alimentar. Această specie, din familia Tenebrionidae, se adaugă listei insectelor permise în UE, alături de greierii de casă și alte forme de hrană nouă. Greierii pot fi comercializați sub formă de pudră, paste, produse uscate sau chiar congelați. În plus, CE a autorizat și folosirea pulberii parțial degresate obținute din greieri întregi.

Produse cu insecte deja pe rafturile supermarketurilor

Deși consumul nu este obligatoriu pentru cetățenii Uniunii Europene, unele companii alimentare au început să își diversifice gama cu produse care conțin insecte. Printre acestea se numără pâinea cu făină de greieri, suplimente alimentare din larve de viermi sau chiar burgeri cu ingrediente provenite din insecte. În magazinele din Marea Britanie au apărut deja burgeri cu soia și insecte, iar produsul a fost introdus recent și pe piața din Spania.

Utilizări variate: de la pâine la bere și ciocolată

Greierii domestici pot fi utilizați în numeroase forme, inclusiv sub pulbere degresată. Astfel, planurile vizează integrarea lor într-o gamă variată de produse: pâine, biscuiți, paste, bere sau chiar ciocolată. La rândul lor, viermii mici de făină pot fi consumați ca pastă tartinabilă, congelați, uscați sau sub formă de supliment pudră.

Ce trebuie să urmărești pe etichetă

Comisia Europeană a subliniat că producătorii au obligația de a indica exact tipul de insectă folosit în rețetă. Acest lucru este crucial pentru informarea consumatorilor și pentru a preveni posibile reacții alergice. Cei care suferă de alergii la crustacee, moluște sau acarienii din praful de casă ar putea prezenta sensibilitate și la produsele pe bază de insecte.

Denumirile care dezvăluie prezența insectelor

Pentru a verifica rapid dacă un produs conține insecte, este necesar să citești eticheta. Denumiri precum Alphitobius diaperinus (viermi mici de făină), Tenebrio Molitor (gândaci de bălegar) sau Locusta migratoria (larve de lăcustă migratoare) trebuie menționate în mod obligatoriu în lista de ingrediente. Aceste denumiri latine sunt cheia prin care consumatorii pot afla ce tip de insecte a fost folosit în prepararea alimentului.

