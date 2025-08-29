Mulți ar crede că aragazul sau cuptorul cu microunde ar putea fi principalele aparate care favorizează apariția gândacilor, însă specialiștii atrag atenția asupra unui alt obiect din bucătărie. Potrivit Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite, frigiderul este locul preferat al acestor dăunători, mai ales zona din spatele lui. Acolo, gândacii își găsesc adăpost între crăpături, lângă motorul care degajă căldură și în spațiile unde există resturi de mâncare sau umezeală.

Motivul pentru care frigiderul devine atrăgător pentru acești dăunători ține de combinația de factori pe care o oferă: căldură constantă, umiditate și acces la resturi alimentare.

Cum poate fi prevenită apariția gândacilor în frigider

Pentru a evita ca frigiderul să devină loc de refugiu pentru gândaci, experții recomandă curățarea frecventă și riguroasă. Procesul presupune mai mulți pași clari:

În primul rând, frigiderul trebuie deconectat și golit complet, aruncându-se produsele expirate sau alterate. Rafturile și sertarele se scot și se spală separat, folosind apă caldă și săpun, iar pentru murdăria mai dificilă se poate apela la bicarbonat de sodiu. Interiorul frigiderului se curăță cu un amestec de apă caldă și oțet alb sau bicarbonat, insistând asupra colțurilor și a garniturilor ușilor, zone unde se acumulează cel mai des murdărie. Exteriorul și elementele tehnice trebuie și ele igienizate – mânerele, garniturile, partea din spate a aparatului și grila condensatorului. Totodată, tubul de drenaj trebuie verificat pentru a nu permite acumularea de apă. La final, suprafețele se usucă complet cu o lavetă curată, astfel încât să nu rămână urme de umezeală.

Beneficiile unei igienizări regulate

O curățare periodică a frigiderului are mai multe avantaje. În primul rând, reduce riscul apariției gândacilor, dar contribuie și la eliminarea mirosurilor neplăcute, menținerea prospețimii alimentelor și evitarea contaminării acestora. În plus, întreținerea corectă prelungește durata de viață a electrocasnicului.

