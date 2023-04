Actorul în vârstă de 78 de ani a afirmat că rolul din această producție a fost una dintre cele mai importante și provocatoare experiențe ale sale. Powell a dezvăluit că a dorit să ofere o portretizare cât mai credibilă a personajului, așa că a petrecut mult timp citind și studiind textele biblice și istorice pentru a înțelege mai bine atât personajul, cât și mesajul său.

Actorul a mărturisit că a încercat să se concentreze pe latura umană a personajului, evidențiind vulnerabilitatea și compasiunea sa, dar și forța și înțelepciunea.

Prestația lui Powell în rolul lui Isus din Nazaret este considerată una dintre cele mai celebre și apreciate din istoria filmului și televiziunii, având un impact semnificativ asupra publicului.

Powell a declarat într-un interviu că, la un moment dat, oamenii au ajuns chiar să-l confunde cu Isus. „Odată, eram în Venezuela, filmam un serial italian, chiar în perioada Paştelui. Colegii mei, care erau catolici, au fost la slujbă, iar când s-au întors au început să râdă de mine şi mi-au spus: «În altar nu au o icoană, imaginea pe care o venerează este a ta». Era o poză dintr-o revistă“, declara actorul.

Deși acest rol și-a pus amprenta asupra carierei lui Robert Powell, actorul are o carieră bogată. El a mai jucat în filme precum „Tommy“ (1975), „Harlequin“ (1980), „Escape to Athena“ (1979) și „The Thirty Nine Steps“ (1978). De asemenea, el a avut numeroase apariții în seriale de televiziune britanice precum „Doomwatch“, „Holby City“, „The Detectives“ și „Doctors“. Robert Powell este cunoscut și pentru vocea sa distinctivă și a narat diverse documentare, printre care „The Real Jesus of Nazareth“ (2017).

Detalii inedite din viața actorului

Robert Powell are un mariaj solid și este căsătorit cu Barbara Lord de 48 de ani, pe care a întâlnit-o în culisele unei emisiuni la BBC. Cei doi s-au căsătorit în 1975, cu puțin timp înainte de începerea filmărilor la "Isus din Nazaret". Împreună, ei au un băiat și o fată, precum și un nepot pe nume Oscar, despre care Robert Powell a spus că „i-a schimbat lumea“. Franco Zeffirelli a fost nașul de botez al primului copil al cuplului.

În plus, actorul are doi câini pe care îi consideră ca fiind proprii copii.

Robert Powell a fost mereu o persoană retrasă şi nu i–a plăcut să fie mediatizat, dar a mărturisit că îi place berea nefiltrată şi că nu poate trăi fără Google Maps. „Mi se pare incredibil de deprimant faptul că, la fel ca pe alte persoane, şi pe mine mă apucă disperarea când nu-mi găsesc telefonul. Rămân «blocat» cu el, de multe ori, îmi place să stau pe Twitter şi Facebook. Și cred că Google Maps este genial, deoarece înlătură stresul atunci când mergi într-un loc nou, indiferent dacă mergi pe jos sau cu mașină.“, a spus Robert Powell într-un interviu pentru express.co.uk.