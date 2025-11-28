Cum justifică Ioana Ene Dogioiu studiile la privat. Controverse pentru membrii Guvernului după minciunile lui Moșteanu din CV

Cum justifică Ioana Ene Dogioiu studiile la privat. Controverse pentru membrii Guvernului după minciunile lui Moșteanu din CV
După controversele din cadrul CV-urilor ale miniștrilor din guvernul condus de Ilie Bolojan, apar tot mai multe controverse legate de studiile Ioanei Dogioiu, și anume mai multe aspecte neclare cu studiile făcute în sistemul privat și la stat. Realitatea Plus a contactat cu privire la acest subiect, purtătorul de cuvânt al guvernului pentru a obține un punct de vedere.

Sunt foarte multe controverse în ceea ce privește anumite aspecte legate de studiile anumitor persoane extrem de importante din cadrul Executivului condus de Ilie Bolojan.

Minciunile care au fost insinuate chiar de către fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu cu privire la studiile sale au dus la demiterea sa din funcție.

În prezent apar tot mai multe controverse în ceea ce privește studiile actualului purtător de cuvânt al Executivului, Ioana Ene-Dogioiu.

Aceasta a declarat în CV-ul publicat pe site-ul executivului că a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București în anul 1996, însă mai jos pe diploma purtătoarei de cuvânt a Guvernului se poate vedea că instituția absolvită este Universitatea Ecologică din București, nu Universitatea București, unde susține că și-a susținut licența.

În acele momente, Universitatea Ecologică, fiind o instituție privată de învățămând, nu era acreditată de către Ministerul Educației.