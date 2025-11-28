Sunt foarte multe controverse în ceea ce privește anumite aspecte legate de studiile anumitor persoane extrem de importante din cadrul Executivului condus de Ilie Bolojan.

Minciunile care au fost insinuate chiar de către fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu cu privire la studiile sale au dus la demiterea sa din funcție.

În prezent apar tot mai multe controverse în ceea ce privește studiile actualului purtător de cuvânt al Executivului, Ioana Ene-Dogioiu.

Aceasta a declarat în CV-ul publicat pe site-ul executivului că a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București în anul 1996, însă mai jos pe diploma purtătoarei de cuvânt a Guvernului se poate vedea că instituția absolvită este Universitatea Ecologică din București, nu Universitatea București, unde susține că și-a susținut licența.

În acele momente, Universitatea Ecologică, fiind o instituție privată de învățămând, nu era acreditată de către Ministerul Educației.