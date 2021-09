Chiar dacă, inițial, liderul PSD Marcel Ciolacu i-a invitat pe liderii celorlalte partide care-l contestă pe Florin Cițu și guvernul său să voteze motinea social-democraților, până la urmă aceștia au acceptat să voteze demersul inițiat de USR Plus.

De altfel, Ciolacu a afirmat că este mai puțin important autorul sau textul documentului, cel mai important este ca moțiunea să adune suficiente voturi și Florin Cîțu să plece de la Palatul Victoria.

Prin asocierea cu PSD, moțiunea de cenzură are șanse aritmetice clare să treacă, pentru că este nevoie de 234 de voturi (jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor), iar PSD are 157 de voturi, în timp ce USR Plus și AUR aduc alte 122 de voturi, ceea ce înseamnă, în total, 179 de voturi.