Diana Șoșoacă a povestit în lacrimi despre moartea bunicii sale, dar și despre cum a trebuit să își mute fata la altă școală, din cauza presiunii sistemului.

Copii mei suferă foarte mult, Andrei a suferit după ce m-am dus în vizită la SRI și SIE, i-au înscenat consum de alcool. Nu i se arătat etilotestul, nici înainte nici după, l-au rugat să nu meargă la IML, ei știau că sunt la Iași. Din cauza mea nu a mai fost primit la lot. Cel mai mult a avut de suferit Theis, ea era la școală de stat, am fost chemată și am fost rugată să o mut pentru că nu putem să îi asigurăm protecție, nu vă putem spune, dar luați-o, mi s-a spus”, a declarat senatoarea.

Senatoarea a vorbit și despre relația specială avută cu bunica.

„Relația mea cu bunica mea, nu există la nimeni, am fost două suflete pereche. Nu am întâlnit persoană cu putere de luptă pentru familia ei la nimeni. S-au împlinit 6 ani de când murit”, a declarat Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.