"Membrii Consiliului de Administrație nu au absolut nicio atributie in privinta politicii editoriale si va spun din propria experienta am lucrat in tvr eram editor general pe vremea aceea nu m am intalnit niciodata cu vreun membru ca membrii ca au cu totul alta treaba este vorba de strategii de dezvoltare bugete alte aspecte care n au nicio legatura cu politica editoriala -explicati ne putin de ce a fost nevoie ca acest memorandum sa fie trecut la confidentialitate? -intotdeauna memorandumurile de acest tip acolo sunt -care este justificarea? -este o cutuma care exista de mult timp inainte sa vin eu dar v am spus deschis ca de data aceasta eu fiind titulara pot sa va spun da a fost adoptat acest mecanism", a explicat Dogioiu.