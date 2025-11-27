Cum explică Dogioiu secretizarea numirii sale în administrația radioului public: Așa este cutuma! - VIDEO

Cum explică Dogioiu secretizarea numirii sale în administrația radioului public: Așa este cutuma! - VIDEO
Cum explică Dogioiu secretizarea numirii sale în administrația radioului public: Așa este cutuma! - VIDEO

Ioana Dogioiu nu poate să explice motivul pentru care numirea ei în Consiliul de Administrație al Radio România a fost ținută la secret. Purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan încearcă să evite această întrebare, susținând că totul este doar o cutumă a Guvernului. Mai mult, Dogioiu afirmă că Executivul nu va influența politica editorială a postului de radio, în ciuda noii funcții de care beneficiază.

"Membrii Consiliului de Administrație nu au absolut nicio atributie in privinta politicii editoriale si va spun din propria experienta am lucrat in tvr eram editor general pe vremea aceea nu m am intalnit niciodata cu vreun membru ca membrii ca au cu totul alta treaba este vorba de strategii de dezvoltare bugete alte aspecte care n au nicio legatura cu politica editoriala -explicati ne putin de ce a fost nevoie ca acest memorandum sa fie trecut la confidentialitate? -intotdeauna memorandumurile de acest tip acolo sunt -care este justificarea? -este o cutuma care exista de mult timp inainte sa vin eu dar v am spus deschis ca de data aceasta eu fiind titulara pot sa va spun da a fost adoptat acest mecanism", a explicat Dogioiu.