Planul fostei șefe de la salarizare a ieșit la iveală după ce fostul iubit și băiatul acesteia au primit sume uriașe, chiar dacă nu erau angajat al instituției. Cei doi spun că nu au verificat niciodată de unde provin banii.



Lavinia Păune are o poveste de film privind intrarea în structurile ministerului care coordonează toată diplomația. Ea a ajuns în instituție prin detașare de la compania Siveco, cea de la care a făcut softul prin care se face plata salariilor funcționarilor din MAE. Surse din minister au declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că angajarea acesteia a avut loc după ce au fost făcute presiuni la cel mai înalt nivel.

ANGAJATA PERFECTĂ ASCUNDEA SECRETE INCOMODE



Colegii povestesc că Lavinia Păune s-a făcut imediat plăcută și a intrat sub aripa șefilor de rang înalt și apoi a dat examen să fie încadrată cu contract nelimitat. Fosta șefă de la salarizare muncea și în weekend, pleca noaptea de la serviciu. Era funcționarul perfect pentru șefi. Direcția pe care o conducea nu a atras nicio suspiciune timp de 12 din partea Curții de Conturi și a intituțiilor de cotrol abilitate.





Conducerea MAE a fost informată de mai multe ori că programul Siveco are o multitudine de probleme de securitate, iar nimeni nu a luat nicio măsură. Structura de audit din minister a descoperit că sistemul informatic ar putea să ducă la fraude și la furtul perfect, dacă cineva are cheia de securitate. Dimensiunea jafului din conturile ministerului este aproape imposibil de estimat, după ce urmele din sistemul informatic au fost șterse de angajată. Anchetatorii trebuie să verifice acum aproape fiecare tranzacție făcută de minister pentru toți angajații din ultimii 12 ani.





În urmă cu câteva zile, la Direcția financiara a MAE au fost trei persoane care au ridicat toate calculatoarele pentru a fi verificate. În locul computerelor de unde a fost orchestrat jaful au apărut altele noi. Noile dispozitive informatice pot fi accesat doar dacă sunt activate de un angajat de la IT, susțin surse din MAE.



Foștii colegi povestesc că înainte să dispară se tot plângea ca e obosită și că s-a îmbolnăvit din cauza condițiilor de la locul de muncă și că nu mai dorește să vorbească cu nimeni.