„Nu voi merge la penitenciar, trebuie să meargă familia. Eu ma voi vedea dupa aceea cu el.

Am vorbit permanent”, a declarat avocata Flavia Teodosiu, joi, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Despre cum a reacționat Dragnea la vestea eliberării, avocata acestuia a spus că „nu am vorbit cu dânsul în acel moment. Eram la tribunal, am intrat în discuție cu presa. Așteptările au fost mari. Am văzut că s-a făcut într-adevăr dreptate pentru dl Dragnea. Avea doar o mare dorință și o mare speranță”.

După mai multe cereri pentru eliberarea condiționată, Liviu Dragnea iese din închisoare joi, 15 iulie, după ce Tribunalul Giurgiu i-a admis cererea.

Întrebata daca trebuia să iasă mai devreme, Flavia Teodosiu a spus că „bineînțeles. Ar fi trebuit sa nu i se incalce dreptul la munca, apărare, și la analiza liberarii conditionate a fost acel aviz, si atunci ar fi trebui eliberat, si asta s-ar fi întâmplat la sfârșitul lunii februarie”.

Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova și le-a intentat acestora mai multe procese, pe motiv că nu este lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii. Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la muncă, după ce Dragnea a acordat un interviu în exclusivitate Ancăi Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Despre tratamentul primit în penitenciar și amenințările, Flavia Teodosiu a explicat că „a fost o singura discutie despre un singur articol pe care l-a scris președintele sindicatului din penitenciar. Este un articol absolut odios.

Dacă într-o țară firească și normală, președintele sindicatului poate pune în discuție venirea in penitenciar pentu executarea unei pedepse a unei persoane, să vorbească într-un mod absolutamente trivial, atunci înseamnă că atât poate. Nu știu cum îl cheamă. Am citit la acel moment articolul. Mi-a provocat greață”.

Intrebata despre plangerea penala depusa de Dragnea în acest caz, avocata sa a subliniat că nu comentează, „pentru că e o fază nepublică și secretă și nu pot da niciun detaliu”.

În afară de condamnarea primită în dosarul angajărilor fictive, de 3 ani și 6 luni, eliberat după 2 ani și 6 luni, Liviu Dragnea a mai fost condamnat și în dosarul „Referendumul”, la 2 ani de închisoare, dar cu suspendare. De asemenea, acesta este e inculpat în dosarul TelDrum, fiind pus sub acuzare în 2017. Ancheta în acest dosar este la DNA.

Un al treilea dosar pe numele lui Dragnea este cel al vizitei în SUA, în care a fosst recent trimis în judecată.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Liviu Dragnea, pe 17 mai 2021, în dosarul vizitei pe care a efectuat-o în ianuarie 2017 în SUA, la inaugurarea mandatului de președinte al lui Donald Trump. În acest dosar, Dragnea este acuzat de trafic de influență și de folosire a influenței.

Avocata Flavia Teodosiu a vorbit și despre strategia pe care o va aborda în cazul ultimelro dosare pe numele lui Dragnea: „avem evident strategie facuta”.