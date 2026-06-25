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Culisele votului de la Guvernul Veștea. Mohammad Murad rupe tăcerea: „Până la ora 9:00 nu se știa decizia în AUR. Simion a trimis mesaje că lasă votul la liber”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 22:54

Mohammad Murad, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din AUR, a lansat un atac dur la adresa modului de leadership al lui George Simion, dezvăluind haosul total și jocurile de culise care au precedat votul pentru învestirea Guvernului Veștea. Murad susține că decizia de a vota „împotrivă” nu a fost una asumată transparent de partid, ci impusă în ultima secundă de George Simion, după ce acesta purtase peste 15 negocieri secrete de care liderii de grup și parlamentarii nu aveau habar.

„Eu nu pot să mint o țară întreagă. Să fim corecți, acesta este adevărul, chiar dacă îi doare pe unii: la ora 9:00, noi în partid nu știam ce avem de făcut. Eram vreo 10-15 parlamentari la mine în birou și fierbeam cu toții, pentru că nu se cunoștea decizia”, a declarat Murad. Potrivit acestuia, cu doar o jumătate de oră înainte de vot, George Simion trimisese mesaje text partenerilor de negociere în care dădea asigurări că va lăsa votul la liber: „La ieșire, în jurul orei 09:30, el trimisese mesaje prin care spunea că o să lase votul la liber. Am mesajul la mine, mi l-a retrimis persoana respectivă.”

Ruptura majoră a explodat pe holurile Parlamentului, imediat după încheierea procedurii de vot, unde Murad și Simion au fost filmați în timp ce se înjurau. Omul de afaceri explică faptul că furia sa a fost provocată de decizia bruscă a lui Simion de a schimba macazul și de a-i eticheta drept „trădători” pe cei care doreau stabilitate politică. „M-am supărat pentru că nu este normal să fim lăsați în întuneric și să nu știm poziția partidului decât după ce vorbește Simion, în momentul în care a strigat că trădătorii rămân în sală”, a afirmat el, completând că el însuși garantase anterior că toți cei 90 de parlamentari AUR vor acționa unitar.

Dezvăluirile arată și o lipsă profundă de încredere la vârful AUR. Murad a relatat un episod bizar, în care Simion a încercat să-l blocheze din a face mișcări politice oferindu-i o funcție fictivă: „Când m-a sunat anterior și mi-a spus că mă pune ministru, eu în jumătate de oră am sunat un prieten și i-am zis: «Uite ce face George, face un joc. El crede că eu trădez și mi-a promis că mă pune ministru doar ca să se asigure că nu trădez».” Dezamăgit de realitatea din Parlament, Murad a concluzionat amar: „Ca să fii un politician de succes în ziua de azi, probabil trebuie să faci un curs de minciună și un curs de combinații pe sub masă. Eu nu le-am făcut. Probabil ori o să le învăț în timp, ori plec definitiv din politică.”

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