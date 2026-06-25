Culisele votului de la Guvernul Veștea. Mohammad Murad rupe tăcerea: „Până la ora 9:00 nu se știa decizia în AUR. Simion a trimis mesaje că lasă votul la liber”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 22:54

Mohammad Murad, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din AUR, a lansat un atac dur la adresa modului de leadership al lui George Simion, dezvăluind haosul total și jocurile de culise care au precedat votul pentru învestirea Guvernului Veștea. Murad susține că decizia de a vota „împotrivă” nu a fost una asumată transparent de partid, ci impusă în ultima secundă de George Simion, după ce acesta purtase peste 15 negocieri secrete de care liderii de grup și parlamentarii nu aveau habar.

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