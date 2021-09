Realitatea Plus

Mara Mareș este din acest an consilier de stat în Cancelaria Primului-Ministru, Florin Cîțu. Cariera ei politică a început în 2016, imediat după ce s-a întors în țară.

”Am plecat în Marea Britanie la studii, am locuit în Oxford și în Londra timp de 8 ani, dintre care unul am stat la Madrid, deci sunt 7 la Londra și unul la Madrid, până la 24 de ani”, scria pe Facebook.

Aventura Marei Mareș nu ar fi fost posibilă fără ajutorul tatălui, Ioan Mareș. Consilier județean PNL, fost președinte PDL Făgăraș și important cultivator de cartofi, tatăl Marei Mareș declara în 2016 că a câștigat peste 150 de mii de lei doar din agricultură. Afaceristul din Făgăraș nu a avut niciodată datorii la bănci. Ioan Mareș a lucrat toată viața doar cu bani cash.

Fata lui Mareș nu a pierdut timpul după ce s-a întors în țară. În 2016 a prins un fotoliu de deputat, iar în 2017 a devenit președinte al organizației de tineret PNL. În anul 2020, Mara Mareș a fost anunțată inițial drept candidat la PNL Brașov. A fost însă mutată pe listele liberalilor din Capitală. Transferul ar fi fost rezultatul influenței lui Ludovic Orban, care a susținut-o încă de la alegerile pentru funcția de președinte al organizației de tineret.

Mara Mareș i-a întors acum spatele lui Orban și se numără printre cei care îl susțin pe Florin Cîțu. Tânăra și-a renegat trecutul politic atunci când a șters postările de pe Facebook în care își arăta susținerea față de Ludovic Orban, fostul ei protector.

Mara Mareș pare că vrea să își facă relații în noua ei tabără. A fost fotografiată când lua masa cu președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu, unul dintre noii oameni ai premierului.