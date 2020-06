„Culisele puterii”. Miron Mitrea: De la 1 iulie, primarii vor fi interimari până la alegeri dacă Parlamentul nu transpune decizia CCR

„Am citit ce a zis Curtea Constituțională. Am citit deciziile. Amandoua sunt corecte, se referă la procedură și sunt corecte. Ordonanta Guvernului, si aici Guvernul și-a tras cu stângul în dreptul, pentru ca daca nu contestau legea de adoptare a Ordonantei, avema o Ordonanta in functie. Au contestat, le-a anulat-o Curtea, pe buna dreptate. Nu era nicio urgență.

Iar legea pe care a promovat-o Parlamentul (legea stabilirii datei alegerilor de către Parlament, și nu de Guvern - n.red.), sigur că pe procedură nu pot avea dreptate. Cum promovezi tu o lege cand stii ca Regulamentul spune ca daca iei o lege pe ordinea de zi trebuie sa o termini in accelasi domeniu. Nu stiu de cate sute de ori noi, fostii parlamentari, și actualii parlamentari au reprosat ca de ce Guvernul da si o ordonanta, ca avme o lege in dezbatere. Si acum , Parlamentul a facut-o la fel! Avem o situatie foarte interesanta: Ordonanta care prelungea mandatele a cazut, e neconstitutionala, si legea e neconstitutionala.

In momentul in care CCR declara o lege neconstitutionala ea se intoarce la Parlament si are obligatia sa o aduca in litera deciziei CCR. Nu o data am vazut ca Parlamentul a facut treaba pe jumatate. Sper sa nu se intample asta, ca mai avem doar trei saptamani.

Deocamdata nu avem o lege, nu avem ordonanta nici lege.

Parlamentul are datoria, nu Guvernul. Guvernul nu mai poate face nimic. Parlamentul sa ia litera deciziei Curtii Constitutionale si sa o puna in lege.

Daca nu, de la 1 iulie primarii noștri sunt fara mandat si vor functiona ca primari interimari până când se vor face alegerile. E o situatie care nu cred ca e prevazuta in Constitutie dar o sa traim si cu ea.

Un interimar nu poate da bani, nu poate semna. Daca vom ajunge acolo, vom bloca toate autoritatile locale. Nu stiu daca unii nu vor asta... Inconstienti sunt multi. Am auzit politicieni, din toate partile, care zic ca, lasa-i, sa guverneze acum perioada grea, sa se faca de ras. Parca a fi politician e un job personal din familie”, a comentat Miron Mitrea, duminică, la „Culisele puterii”, de la Realitatea PLUS.

Curtea Constituțională a decis ca prelungirea mandatelor primarilor trebuie făcută prin Parlament și nu prin OUG, doar prin lege. Iar data alegerilor locale trebuie stabilită în interiorul perioadei cu care vor fi prelungite aceste mandate ale aleșilor locali.