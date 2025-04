Pensionara: Am o pensie de 1.281 de lei. Ma descurc cam greu, tinand cont ca am si un copil in grija, un copil orfan. Am primit cei 400 de lei acum. Cum au venit, asa s-au dus.

Reporter: Pe ce s-au dus?

Pensionara: Pe gaz. a fost gazul. Noi nu mai ramanem cu nimic cam dupa 20 ale lunii, ne luam mancare pe datorie de la magazin.

Iar în situația doamnei din imagini sunt aproximativ un milion de oameni - cei care încasează venitul minim. Dacă pensia minimă a crescut cu 400 de lei în ultimii cinci ani, prețurile alimentelor, medicamentelor sau a altor produse s-au majorat chiar și cu 80%.

Pensionar: Pentru medicamente se duc 350 de lei pe luna si dupa datoriile. CAR, intretinrea, impozitele, mancarea este scumpa.

Reporter: Ati primit cei 400 de lei?

Pensionar: I-am primit cand a venit pensia.

Reporter: Ce ati facut cu ei?

Pensionar: Ii pastram si noi sa mai luam o carne, un ou, ce ne mai trebuie in casa. S-au scumpit toate, mai e ceva ieftin? si traiul, si medicamente si toate sunt scumpe.

După marea recalculare, veniturile tot nu acoperă cheltuielile.

Ultimele date publicate de Casa Nationala de pensii arata ca pensia medie la nivel national a ajuns la putin peste 2.700 de lei. In comparatie, cosul de consum pentru o singura persoana este de 3972 de lei. Stim ca 2,6 milioane de romani de ajutorul de 800 de lei oferit in doua transe.

Cei mai mulți se împrumută la casele de ajutor reciproc, iar sumele variază între 400 și 1.000 de lei.

"Un cuantum de 700-800 de lei pentru a pregati sarbatorile pascale. Cresterea este substantiala a numarului de imprumuturi inter 25-30% fata de lunile anterioare", a declarat Georgica Badarau, presedintele CAR Omenia.