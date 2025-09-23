Mai mult, acesta a declarat că Nicușor Dan nu l-a vrut niciodată pentru această funcție, motiv pentru care nu l-a susținut nici public.

„Este ca și facută debarcarea lui Bolojan, de zile în șir se dă în Bolojan cu toate armele și cu invitați aleși pe sprânceană și se prezinta ca sigur faptul că deja s-au dat mesaje din interior, sunt cunoscute, ca Bolojan sa fie schimbat.



Postul se afla acum într-o relație cochetă cu președintele Nicușor Dan. De cand l-a numit premier pe Bolojan, Nicușor Dan nu numai ca nu l-a susținut niciodată public în acțiunile dificile, extrem de dificile, pe care e nevoit să le întreprindă, dar nici macar nu i-a rostit numele niciodată.



De asemenea nu a fost dorința cea mai arzătoare a lui Nicusor Dan să îl numeasca pe Bolojan premier.



În aceste condiții nu numai PSD, cel putin o parte din el, ar fi dispus, ar fi încântați să plece Bolojan și cred că nici Nicușor nu ar izbucni în lacrimi”, a spus Cristian Tudor Popescu.

