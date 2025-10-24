„La data de 24 octombrie 2025, la invitaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat împreună cu preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la o întâlnire organizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte şi reprezentanţi ai puterii executive. Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept”, au transmis, vineri, reprezentanţii CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, „dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor şi procurorilor trebuie să fie în acord cu principiile constituţionale care guvernează activitatea sistemului judiciar”.

„Independenţa justiţiei, predictibilitatea şi stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să ţină cont de rolul justiţiei într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiţii care să nu transforme corpul profesional al magistraţilor într-o ţintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituţional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant”, mai arată în comunicatul de presă.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă „responsabilitatea magistraturii faţă de societate, dar şi necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicaţi, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor şi procurorilor, precum şi consecinţele nefaste pe care astfel de abordări le au în privinţa încrederii publicului în sistemul judiciar”.

Comunicatul vine la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unei emisiuni TV, că Executivul nu a aşteptat cele 30 de zile prevăzute pentru avizul CSM pe proiectul privind pensiile magistraţilor, considerând că 10 zile a fost un interval de timp „rezonabil”. Declaraţia pare să confirme speculaţiile potrivit cărora pe Bolojan nu l-a interesat ce spune legea, ci s-ar fi bazat pe o promisiune că proiectul „trece oricum”.

Curtea Constituţională a admis, în 20 octombrie, obiecţia de neconstituţionalitate a ICCJ faţă de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a acestora, a anunţat instituţia.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”. Șeful Guvernului a afirmat că a așteptat 9-10 zile și a considerat că este un interval de timp „rezonabil”.

Ilie Bolojan a anunţat că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern.