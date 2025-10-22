Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Toni Neacșu a dezvăluit faptul că proiectul lui Bolojan ar fi căzut chiar și pe fond, ceea ce înseamnă că respingerea pe motive procedurale reprezintă o soluție ceva mai favorabilă.

„Această decizie, de respingere cu o majoritate minimă, s-a luat pentru a-i mai da un răgaz premierului Bolojan să facă ceea ce într-adevăr trebuie să facă, încât legea să poată trece de CCR. S-a trecut peste absolut toate recomandările tehnice ale specialiștilor din ministerele implicate în avizare, pentru că Ilie Bolojan și-a asumat-o pe persoană fizică, într-adevăr în baza unor promisiuni — și aici trebuie să o confirm pe colega dvs. (Anca Alexandrescu - n.r.), pentru că aceeași informație o am și eu, și anume că a primit promisiuni chiar din cadrul CCR că poate să treacă sub orice formă”, a explicat avocatul, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Pe de altă parte, Toni Neacșu este convins că proiectul nu va trece decât dacă se va ajunge la o formă agreată de Curtea Constituțională. „Eu rămân la convingerea că acest proiect nu a fost scris ca să treacă, că s-a cunoscut permanent acest risc să nu treacă și, ne place sau nu ne place, CCR a stabilit un regim de protecție pentru pensiile magistraților, iar dacă tu le contești, este evident că provoci Curtea să-ți aducă aminte că și în trecut le-a protejat și că nu poate să revină asupra acelei decizii,” a opinat magistratul.

