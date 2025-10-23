Invitat la un post TV, Bolojan a explicat că ar fi cerut puncte de vedere de la toate instituțiile implicate în circuitul decizional pentru astfel de proiecte și a încercat să trateze cu superficialitate chiar motivul blocajului: „Lipsa avizului CSM, coroborată cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă art. 1 alin. (3) și (5), raportat la art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (4) din Constituție.”

"În ce privește aspectul de formă, pentru care, din ce înțeleg din preasă, 5 din 9 judecători au considerat că Guvernul nu a respectat procedura prealabilă – să ceri un aviz consultativ de la CSM. În practica de până acum niciodată CCR nu a avut o decizie în care să impună un anumit termen", a explicat Bolojan.

Legea spune 30 de zile, lui Bolojan i se pare "rezonabil" un termen de 10 zile

Șeful Guvernului a oferit o explicație cel puțin bizară pentru nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de Constituție: „Am solicitat avizul CSM. O perioadă de 9-10 zile, până la angajarea răspunderii, nu am avut niciun răspuns. În acea perioadă, CSM a avut o ședință, a convocat adunările generale, a dat comunicate publice. Adunările publice s-au poziționat împotriva proiectului.”

Sursă

Premierul a invocat și faptul că "până acum CCR nu a dat termene și am așteptat 10 zile un aviz consultativ." și că (...) CCR a fixat acum un termen pe care îl vom respecta, dar cel puțin 4 judecători au considerat că Guvernul a așteptat un timp rezonabil care nu are niciun efect asupra constituționalității fondului".