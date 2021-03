În comunicatul trimis, CSM arată că declarațiile politicienilor au depășit limita libertății de exprimare.

”Prin folosirea unor termeni şi a unor construcţii lingvistice de genul <<decizia de astăzi a Tribunalului Bucureşti este una foarte tristă pentru democraţia românească>>, <<un nou dosar închis fără să fi fost instrumentate toate probele>>, <<nu putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic>>, <<o mare ruşine pentru justiţia din România>>, <<imaginea unei ţări abandonate, unde justiţia nu funcţionează, unde justiţia umblă cu capul spart>> a fost depăşită orice limită admisibilă a libertăţii de exprimare, afirmaţiile menţionate în cuprinsul acestor poziţii având potenţial de a insufla ideea că o soluţie care nu răspunde aşteptărilor unui partid politic atacă democraţia”, arată sursa citată.

Magistrații amintesc că democrația presupune separarea puterilor în stat și acuză un atac la independența justiției. CSM face apel la ”decență și moderație” și solicită ca astfel să declarații să fie făcute după publicarea motivării instanței.

”Secţia pentru judecători reiterează că statul democratic se fondează pe ordinea constituţională care exclude ingerinţa politică şi afectarea directă sau indirectă a independenţei judecătorilor chemaţi să aplice legea.

În acest context, Secţia constată că astfel de discursuri publice reprezintă un veritabil atac la adresa independenţei judecătorului şi, implicit, a puterii judecătoreşti în ansamblul său.

Fără a nega dreptul de a fi formulate critici legate de soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti, Secţia pentru judecători atrage atenţia asupra modului în care se realizează acest lucru, chiar înainte ca o hotărâre judecătorească să fie motivată, din perspectiva termenilor folosiţi şi a caracterului de ingerinţă politică manifestată în această situaţie.

Secția pentru judecători face, din nou, apel la decenţă şi moderaţie în exprimarea discursului public şi reaminteşte factorului politic că trebuie să dea dovadă de bună credinţă în dezbaterea publică, aliniindu-se standardelor europene în această materie”, se mai arată în comunicat.

Reacția Tribunalului București în dosarul 10 august: „Nu a fost o decizie bazată pe emoții și sentimente”

Decizia Tribunalului de respingere a cererii DIICOT de redeschidere a dosarului privind violențele de la protestul Diasporei, în care erau vizați foști șefi ai Jandarmeriei, a fost comentată de mai mulți oameni politici, printre care premierul Florin Cîţu, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, și copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş.

Cîțu s-a declarat dezamăgit de decizia instanței şi a precizat că a avut discuţii cu ministrul Justiţiei, Stelian Ion, cu privire la posibile căi de atac. La rândul său, Cioloş a spus că decizia judecătorilor în acest caz ”nu este finalitatea” aşteptată de cetăţeni şi a subliniat că ”o comisie parlamentară poate aduce lumina necesară în acest caz, dincolo de responsabilităţile penale.”

Într-un mesaj pe Facebook, Voiculescu a scris că ”îi vine să se ia cu mâinile de cap.”

”Contribuabilul român a plătit politicieni care să îl fure și umilească, jandarmi care să îl bată, procurori care să se răzgândească dacă vor sau nu să facă dreptate și judecători care să ne spună că ni s-a părut. Statul nostru ține să ne amintească din când în când pe cine servește în primul rând. Pe sine. Lucrurile nu pot să rămână așa”, a mai scris ministrul Sănătății.

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a precizat că nu comentează decizia, dar că sistemul de justiție are nevoie de o reformă profundă.

”Am fost pe 10 August 2018 în Piața Victoriei alături de familie, prieteni şi colegi. Am văzut ce s-a întâmplat acolo. Am inhalat gaze lacrimogene, iar unii dintre prietenii și colegii mei au fost bătuți și răniți. Doar pentru că au îndrăznit să își strige nemulțumirea față de niște guvernanți iresponsabili, care ne amanetau viitorul copiilor și încercau să ne arunce la marginea lumii civilizate.

Deși eu însumi am formulat o plângere penală după acele evenimente, nu am să comentez ceea ce s-a întâmplat astăzi în dosarul 10 august. (...) Nu există stat de drept fără o justiţie independentă şi funcţională. De aceea anomaliile sistemice trebuie înlăturate. Şi tocmai acesta este unul dintre obiectivele mandatului meu. Privind în ansamblu, sistemul de justiție are nevoie de o reformă profundă”, a scris ministrul, pe Facebook.