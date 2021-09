„Suntem într-o dinamică a infecției. Noi am spus că în valul 4 vrem să păstrăm fluxul mixt pe spitale, adică un flux COVID și non-COVID. Asta nu înseamnă că n-o să existe și situații în care unele unități medicale, spitale de boli infecțioase și nu numai, n-o să fie doar pentru pacienții COVID, dar dorim să păstrăm accesul bolnavilor cronici la spitale”, a declarat Cseke Attila, întrebat marți dimineață dacă se va mai repeta „episodul Foișor” de la începutul lunii aprilie, când la nivelul Capitalei nu mai era niciun pat ATI disponibil. În seara zile ide 9 aprilie, pacienții din Spitalul Foișor au fost evacuați forțat, după ce unitatea fusese desemnată suport-COVID, pentru cele 20 de locuri la ATI în cazul bolnavilor COVID.

Ministrul interimar al Sănătății a asigurat că la nivel național există 100 de locuri numai pentru copii la nivel național.

„Am preluat mandatul la 600 de paturi (ATI-COVID), suntem la peste 1.000 în cele 10 zile de când am preluat mandatul. Și creștem în fiecare zi. Suntem în dinamică. Avem peste 100 de locuri numai pentru copiii cu COVID. De astăzi, inspectorii sanitari de stat vor urmări cât și-a asumat fiecare spital”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătății a mai spus că planul de paturi ATI disponibil în acest moment, pe fiecare spital din țară, va fi făcut public.

„Acest plan de reziliență va fi pus pe site-ul ministerului, această creștere va fi impusă inclusiv la nivelul teritoriului, inspectorii sanitari de stat vor verifica paturile ATI”, a menționat Cseke Attila.

Întrebat de spitalele de la Lețcani și Pipera, unități modulare COVID-19, de ce nu sunt folosite, ministrul a replicat că „la Lețcani a fost si o altă problemă de-a lungul timpului, nu vreau sa comentez. Nu doresc să discut. Nu o să mă întorc in trecut, ca nu ne ajuta cu nimic”.