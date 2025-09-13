Stanislav Zarutskyi nu a fost lăsat să plece din Ucraina spre Charlotte, Carolina de Nord, pentru a participa la înmormântarea fiicei sale, Iryna Zarutska. Regula legii marţiale interzice bărbaţilor consideraţi apţi de luptă să părăsească ţara.

Crima din tren – tragedie care a șocat întreaga lume

Iryna a fost ucisă prin înjunghiere într-un tren de navetă, într-un incident atribuit lui Decarlos Brown Jr., un recidivist fără adăpost, conform Daily Mail. Imagini dde e camerele de supraveghere surprind atacul brutal. Donald Trump a descris crima drept „oribilă” și a sugerat posibilitatea ca Garda Națională să fie mobilizată pentru Charlotte.

Viaţa Irynei înainte de plecarea spre visul american

Iryna avea 20 de ani şi emigrase în SUA cu familia în august 2022, împreună cu mama şi fraţii, lăsându-l pe tatăl ei în Ucraina, deoarece figura între cei afectați de interdicţie conform legii marţiale.

Război în Ucraina, ziua 1298. Zelenski: Detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie - LIVE TEXT

Arta, visele şi viaţa de zi cu zi ale Irynei

Un necrolog realizat de familie spune: „o artistă talentată și pasionată, Iryna a absolvit Colegiul Synergy din Kiev cu o diplomă în artă și restaurare.” Mama ei, Anna, era casnică cu talent la broderie și croșetat. Iryna făcea sculptură, crea haine unice, reflectând spiritul ei vibrant.

Adora animalele — avea grijă de animalele de companie ale vecinilor şi plimbările prin cartier, întotdeauna cu zâmbetul ei radiant. Drumul spre independență includea visuri precum să devină asistentă veterinară şi să înveţe să conducă.”

Familia despărţită de graniţe şi de conflict

Părinţii, Anna şi Stanislav, sora Valeriia, fratele Bohdan şi partenerul ei, Stas Nikulytsia, toți simt durerea absenţei Irynei. Ei spun că lasă un gol profund, dar că amintirea ei trăieşte „în inimile celor care au iubit-o.”

Familia s-a mutat în SUA în 2022 şi Iryna a lucrat într-un magazin de haine şi la Zepeddie’s Pizza, a colaborat cu fotografa şi make-up artistul Ulyana Kozlovskaya, făcea modeling şi restaura artefacte istorice.

Durere sub privirile întregii Americi

Mătuşa ei Valeria a declarat pentru Daily Mail că mama Irynei e prea speriată să iasă din casă după uciderea fiicei. Familia spune că, de trei ani, trăieşte o durere incredibilă cauzată de războiul din Ucraina.

Refugiată ucraineană ucisă într-o gară din SUA. Tânăra fugise din calea războiului pentru o viață mai sigură