Iryna a murit la 23 de ani

Victima, identificată drept Iryna Zarutska, a fost atacată în stația de metrou East/West Boulevard din cartierul South End. Poliția a confirmat că tânăra a suferit multiple răni prin înjunghiere și a murit la fața locului, în ciuda intervenției rapide a autorităților.

„Ajunsese în America cu speranța unui nou început și a siguranței, dar destinul i-a fost curmat prea devreme”, au transmis apropiații într-un mesaj postat pe platforma GoFundMe, unde s-au strâns fonduri pentru familia îndoliată.

Imaginile surprinse de televiziunea locală WSOC-TV arată zona crimei încercuită cu bandă de poliție și trenul oprit în gară în noaptea tragediei. Deocamdată, nu este clar dacă atacul s-a produs în interiorul vagonului sau pe peron.

Suspectul principal este Decarlos Brown Jr., un bărbat de 34 de ani, fără adăpost și cu un trecut marcat de multiple infracțiuni, inclusiv jaf armat și furt calificat. Acesta a fost rănit ușor în incident, transportat la spital și ulterior arestat sub acuzația de crimă de gradul întâi. Potrivit poliției, Brown executase deja o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru jaf cu armă letală.

Investigația continuă, iar anchetatorii încearcă să afle circumstanțele exacte ale atacului. Moartea Irynei Zarutska a stârnit emoție și revoltă atât în rândul comunității locale, cât și în mediul online, unde mulți au condamnat faptul că o tânără care a fugit de război a găsit sfârșitul într-un loc în care căuta siguranță.