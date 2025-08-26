România a donat Ucrainei în 2024 un sistem de apărare antirachetă Patriot, după ce a primit garanții din partea administrației Biden că va fi returnat în cel mai scurt timp. Schimbarea de la Casa Albă a dus însă la achitarea sistemului de către alte 3 forțe europene, după ce Donald Trump a schimbat politica față de donațiile făcute armatei ucrainene. Mai mult, sistemul costă 280 de milioane de dolari, în timp ce România a plătit un miliard de dolari în momentul în care l-a cumpărat pe cel donat.



România a donat Ucrainei constant muniție, obuze, rachete, dar și alte materiale necesare armatei Ucrainene. Ultime date de la nivel european arată că România a donat echipament militar în valoare de un miliard de euro. Mai mult, România este singura țară care îi antrenează pe piloții ucraineni să piloteze avioanele de vânătoare F-16 la baza aeriană de la Fetești. Ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat că va propune președintelui Nicușor Dan să desecretizeze cheltuielile făcute de guvern pentru sprijinirea armatei lui Zelenski.



Refugiații ucraineni au beneficiat între februarie 2022 și mai 2023 de decontarea cheltuielilor de cazare în cuantum de 50 de lei pe zi și 20 de lei pentru mâncare zilnic, banii au fost achitați de la bugetul național. Acest program a produs o explozie pe piața chiriilor pentru că banii erau decontați proprietarilor pentru fiecare persoană pe care o găzduiau. Astfel, pentru o familie formată din trei persoane, statul român deconta 6.300 de lei.



Guvernul a modificat acest program astfel încât de la buget erau acoperite cheltuieli lunare pentru cazare în valoare de 750 de lei/persoană singură, 2.000 de lei/familie și hrană 600 de lei/persoană.

Din 2024, mamele ucrainene au dreptul la indemnizație de creștere a copilului dacă cel mic s-a născut în România și alocație pentru copiii care au peste doi ani. Peste 45.000 de copii sunt protejați de statul român, dintre care cei mai mulți sunt înscriși la școală sau la grădiniță în țara noastră.

Ucrainencele care au născut în România și care s-au stabilit în țara noastră, după februarie 2022, vor primi din partea statului român indemnizații de creștere a copilului - pentru copiii care au între 0 și 2 ani. Sumele pe care le pot primi sunt între 1.400 și 8.500 de lei, indiferent de venituri, la fel cum se aplică și mamelor românce. Banii pe care care refugiații ucraineni îi primesc sunt din bugetul ministerului muncii.



De asemenea, copiii ucraineni care au între 2 și 18 ani primesc alocație, respectiv 292 de lei. Și minorii de până în 2 ani sau cei care au dizabilități vor primi 719 lei pe lună.



În același timp, statisticile europene arată că România a oferit ajutor umanitar Ucrainei de peste 3 miliarde de euro, însă doar o sută de milioane de euro au venit de la comisia europeană pentru aceste cheltuieli.



La aceste sume uriașe, se adaugă și pierderile avute de românii din cauza exportului de cereale prin portul Constanța, care se ridică la miliarde de euro, după ce prețul grânelor s-a prăbușit. Mai mult, prețul gazelor și al petrolului au explodat din cauza embargoului impus Federației Ruse.

