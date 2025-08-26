”În mod evident că anularea alegerilor de anul trecut a creat foarte multă ambiguitate și confuzie, nu doar în România, ci și la Washington, precum și în alte capitale. Aceasta s-a suprapus peste instalarea unei administrații noi care a avut cu totul și cu totul altă percepție asupra a ceea ce s-a întâmplat în România, asupra a ceea ce s-a întâmplat în Europa, pentru că discursul vicepreședintelui nu s-a referit doar la România, ci și la alte țări din UE Marea Britanie.

Dar, nivelul întâlnirilor pe care le avem de la instalarea administrației, precum și consistența acestora, din punctul nostru de vedere arată că relația dintre România și SUA este la un nivel foarte bun.

Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu consilierul pe securitate națională a vicepreședintelui Vance și cu ajunctul consilierului pe securitate națională a preșdintelui SUA, dar și cu alți oficiali, cu Pentagonul.

Deci, din punctul nostru de vedere relația este cât se poate de solidă și sigur, rămâne în sarcina noii administrații de la București, în sarcina președintelui Dan care s-a instalat aici la Cotroceni în urmă cu trei luni, avem un Guvern nou, rămâne în sarcina administrației românești de a veni cu o agendă de priorități către administrația americană”, a declarat Andrei Muraru, după Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

Întrebat de ce a lipsit România de la negocierile de pace de la Casa Albă, ambasadorul a răspuns: ”În mod evident că această întrunire nu putea avea loc cu toți liderii care au ajutat într-un fel sau altul Ucraina, pentru că sunt peste 50 de state și ar fi fost imposibil. Așa cum ați văzut de acolo au lipsit foarte multe țări europene care au contribuit semnificativ la efortul de război al Ucrainei, printre care Polonia, au lipsit și balticii, au lipsit și nordicii, cu excepția preșdintelui Finlandei, dar nu vreau să spun că au lipsit și alții, ci vreau să subliniez că totuși, acest grup restrâns care s-a aflat acolo a purtat discuții reprezentând o coaliție”.