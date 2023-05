"Enervarea de duminică când deschizi ştirile: Grindeanu vorbind despre autostrada Ploieşti-Braşov. Chiar mă întrebam cum ar putea să coafeze un eşec total suprapus fix pe mandatul lui. Adică realitatea că, după un an şi jumătate de mandat al său, proiectarea e blocată şi realizarea studiului de fezabilitate la un stadiu de 5%. Nici măcar traseul final nu e ales şi de-abia după alegerea traseului începe munca grea. Am primit şi răspunsul. De la aiureli factuale aproape comice: 'prima fază de proiect avea 160 km'. (Realitatea e că proiectul are 110 km+/-2 km, în funcţie de variantă). Şi până la tupeu pe care l-am mai văzut la pesedişti: ne anunţă că până la sfârşitul anului crede că se poate lansa o bucată de autostradă, între Ghimbav şi Cristian. Doar că are 5 km şi nicio legătură cu dopul din Valea Prahovei, e în depresiune pe teren plat, lângă Braşov", a scris Drulă, duminică, pe Facebook.

El i-a transmis lui Sorin Grindeanu că ar fi "mai decent" să-şi ceară scuze că în mandatul lui "a stat blocat cel puţin doi ani un proiect esenţial pentru România".

"Cum e, Sorine, că îmi aduc aminte când ai preluat mandatul că erai supărat că e prea mult timp pentru realizarea studiului de fezabilitate, tu îl făceai mai repede... Cum e, că mai sunt 3 luni (termen contractual: septembrie 2023) şi studiul ar trebui să fie gata şi tu n-ai nici traseul ales? Adică nici 10% din activităţile necesare ca să ajungi să ai ceva gata pentru licitaţie? N-ar fi mai decent să taci sau să-ţi ceri scuze că nu te pricepi şi sub tine a stat blocat cel puţin 2 ani un proiect esenţial pentru România? Cer prea mult?", mai scris Drulă.