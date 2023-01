"Stiti bine ca am anuntat in partid clar ca desemnarea candidatului pentru functia de președinte al Partidului Social Democrat se va face altfel, nu va mai fi o decizie a unui numar mic de oameni. Cred cu certitudine ca România are nevoie de un președinte de stanga, un om care impartaseste principiile de stanga. E nevoie de o schimbare dupa 20 de ani pentru cel care va ocupa functia. Sunt oameni de stanga care pot ocupa aceasta functie inalta. Cand avem discutia de candidaturi, ne gandim la oameni politici mereu, dar Partidul Social Democrat nu va veni neaparat cu un om politic. Cristoiu e un om de stanga in fibra dansului, sunt valori de stanga in tot ce scrie", a afirmat Ciolacu, la un post TV.