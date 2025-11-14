Cristian Tudor Popescu îl desființează pe Nicușor Dan: ”Cum să pui consilier un urmărit penal. Numirea lui Voiculescu pare să fie o datorie plătită”

Cristian Tudor Popescu l-a desființat pe Nicușor Dan. Potrivit jurnalistului, decizia lui Nicușor Dan de a-l numi pe Vlad Voiculescu consilier onorific pare să fie o datorie plătită, din moment ce acesta este urmărit penal și o astfel de imagine nu-l ajută pe președintele României. Mai mult decât atât, Cristian Tudor Popescu a rămas stupefiat de atribuțiile pe care le are rezistul în cadrul funcției sale. 

”Îl numești consilier onorific? Ăsta nu este un post obligatoriu, e un post pe care îl dai tu ca președinte că așa vrei. Avea nevoie de un consilier onorific urmărit penal? Domnul Vlad Voiculescu, asta este realitatea, este urmărit penal în chestiunea vaccinurilor de când era ministru al Sănătății și îl pui consilier onorific în situația asta?

Apoi, știți cum arată? Arată ca și cum domnul Nicușor Dan ar avea o datorie față de domnul Vlad Voiculescu și o onorează în felul ăsta cu funcția de consilier onorific. 

Vârful este atins de atribuțiunile domnului Voiculescu care sunt următoarele: reziliență, inovație și solidaritate europeană. 
Domnule, am citit de trei ori. Dumneavoastră înțelegeți cu ce se ocupă omul ăsta în calitate de consilier onorific?

Cu reziliență, cu reziliență față de cine? Se bate cu cineva și trebuie să reziste? Inovație. Inovație în ce domeniu? În fizică atomică, în metalurgie?”, a declarat CTP. 