După ce jurnalistul a spus că tragedia din România se petrece zi de zi în Ucraina de trei ani încoace, internauții i-au transmis acestuia că ar trebui măcar acum să vorbească despre situația dramatică în care se află țara noastră.

Totodată, au fost voci care i-au transmis gazetarului că reacționează mai puternic la necazurile altor state în loc să îi pese de români.

„Dar de ce se întâmplă în Gaza, de ce nu spui? Nu-ți dă voie stăpânul tău Soroș?” sau „De ce trebuie să se facă referire la Ucraina iar și iar și iar?”, sunt unele dintre reacțiile românilor la postarea lui Cristian Tudor Popescu.