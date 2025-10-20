Cum stârnește Cristian Tudor Popescu revolta românilor. Jurnalistul rezist are grija Ucrainei, după tragedia națională

În plină tragedie națională, Cristian Tudor Popescu le plânge de milă ucrainenilor și stârnește un val de revoltă în spațiul public. Deși au murit trei oameni și alți 15 au ajuns la spital după explozia devastatoare din Capitală, jurnalistul rezist a făcut referire doar la situația din Ucraina. 

După ce jurnalistul a spus că tragedia din România se petrece zi de zi în Ucraina de trei ani încoace, internauții i-au transmis acestuia că ar trebui măcar acum să vorbească despre situația dramatică în care se află țara noastră. 

Totodată, au fost voci care i-au transmis gazetarului că reacționează mai puternic la necazurile altor state în loc să îi pese de români. 

„Dar de ce se întâmplă în Gaza, de ce nu spui? Nu-ți dă voie stăpânul tău Soroș?” sau „De ce trebuie să se facă referire la Ucraina iar și iar și iar?”, sunt unele dintre reacțiile românilor la postarea lui Cristian Tudor Popescu. 