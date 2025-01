Antonescu a subliniat că varianta de a fi candidatul Coaliției este singura în care încearcă să se implice.

”Nu mă ambiționez deloc să încerc să devin cu orice preț președinte. Cred că președinția în următorii ani va fi o povară, nicidecum ”o grădină a plăcerilor”. Atunci, dacă într-adevăr aceste trei partide au simțit nevoia unui candidat comun și, chiar fără sondaje, au evaluat că eu eram persoana pe care aveau încredere să o susțină...dacă asta nu rămâne în picioare, nu văd de ce ar trebui să-mi caut altă candidatură”, a afirmat Antonescu, într-un interviu pentru un post TV.

”Am acceptat această propunere nu cu gândul la soarta partidelor care mi-au făcut-o, ci la faptul că aș putea să fac ceva pentru cea mai mare parte a alegătorilor conform intereselor și nevoilor pe care le percep eu ca le-ar avea. Când m-am angajat în aceasta chestiune, mă bat cu toate resursele. Eu am spus doar că nu am fost deloc dominat de dorința să fac cumva să devin președinte”.

În cele din urmă, Antonescu a recunoscut că în absența sprijinului unor partide, nu are de gând să candideze ca independent, pentru că nu are de gând să "alerge" pentru a aduna bani.

” Nu am posibilitățile, nu m-aș putea finanța, nu am de ce să mă apuc să alerg să adun bani, donații... Eu am apărut, ca să spun așa, în scena asta, când s-au petrecut niște lucruri care n-au ținut de voința mea”, a mai spus Crin Antonescu.