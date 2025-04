„Noi încercăm să glumim ca să ne facem viața mai suportabilă, dar suntem într-adevăr în situația în care toți ceilalți contracandidați, despre care s-a discutat public până acum, nu au niciun program. Vorbesc toți încercând să îi mintă pe oamenii nemulțumiți de clasa politică, de actuala majoritate, de un personaj politic sau altul, că pur și simplu vor schimba aceste lucruri, că va fi lapte și miere, că vor veni niște oameni și niște politicieni minunati, de care nu spun de unde îi iau, cum îi aduc și cine sunt.

În fine, aș mai spune un lucru: Doza de echilibru, de decență, cred absolut necesară oricărui președinte, și în consecință oricărui candidat care încearcă să îl arate oamenilor, lipsește. Oamenii nu au echilibru. Cum a spus domnul prim-ministru, Nicușor Dan dă prea puțină apă, Ponta dă prea multă.

Domnul Nicușor Dan afirmă și face un punct forte în candidatura sa din faptul că ar fi independent, din faptul că nu ar fi bine să fie asociat cu partide. Dar vă amintiți dumneavoastră cum a început această poveste? Domnul Nicușor Dan tocmai primise un vot masiv de la bucureșteni, un vot pe care l-a cerut, pentru al doilea mandat de primar al general. L-a primit. Domnul Nicușor Dan mai ceruse, pentru că era pus pe treabă la primărie, și un referendum cu puteri sporite, practic cu toți banii, cu toate drepturile de semnătură, și l-a primit. Ce a făcut domnul Nicușor Dan? A anunțat într-o zi pur și simplu că e candidat la președinția României și a chemat, vă rog să verificați, a făcut apel la toate partidele, care or fi ele, PSD, PNL, oricine, să îl susțină. Deci dacă îl susțineau aceste partide pe domnul Nicușor Dan, atunci erau bune, asocierea cu toate partidele era bună. Nu l-au susținut, și asistăm la peisajul trist, jalnic, indecent, cu care domnul Nicușor Dan, asociat cu câțiva intriganti, încearcă să jefuiască o femeie fără apărare.

Asta este peisajul în acest moment. Eu am lansat un program, sunt de asemenea singurul candidat dispus să discut, din respect nu atât pentru contracandidați, deși pentru ei, în ciuda acestor fapte, lipsa de apă, inundații, apărarea Belgradului, jefuirea bietei femei, dar totuși, îi respect și pe ei, dar din respect pentru alegători, pentru că un program este făcut pentru ca oamenii, prin intermediul jurnaliștilor, prin intermediul întâlnirilor, să discute acest program. De asemenea, sunt singurul candidat care am străbătut deja aproape întreaga țară, am fost ieri și în Republica Moldova, la frații noștri, din partea de Românie de dincolo, am fost de asemenea în contact nu doar cu oameni din administrație, cu oameni politici din teritoriu, din județele țării, și cu oameni din mediu de afaceri, cu oameni din mediul academic. Am văzut întreprinderi, fabrici, la Botoșani, la Săcele, la Brașov în care am discutat cu oameni care lucrează acolo. Am făcut și voi face toate aceste lucruri pentru că a candida este o chestiune de respect în fața compatriotilor tăi. Iar acest respect nu este doar atunci când îți scrii ceva pe o șapcă, acest respect nu e doar atunci când îți faci afișe care străbat Londra, Paris, New York sau Los Angeles, despre țara ta care va fi onestă. Păi țara e onestă, Nicușor, problema e să fii tu”, a spus Crin Antonescu.