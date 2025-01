Crin Antonescu a avut blocat postul de profesor titular de istorie timp de 24 de ani, la unul dintre cele mai bune licee din Tulcea

Crin Antonescu a declarat că nu a fost decizia lui și că postul i-a fost rezervat conform legii.

„Eu eram titular la Colegiul National «Spiru Haret» din Tulcea in 1992, cand am devenit parlamentar pentru prima oara. Din 1992 pana in 2016, perioada in care am fost parlamentar, presupun ca postul a fost pastrat prin efectul legii. Nu am solicitat niciodata rezervarea postului sau ceva asemanator, presupun, repet, ca s-a aplicat legislatia in vigoare.

Cred ca explicatii complete puteti obtine de la Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea. Nu conisder ca lipsa unui titular pe post i-a dezavantajat pe elevi, atata vreme cat cred ca pe acel post au functionat profesori CALIFICATI.

Oricum, aceasta nu a fost in responsabitatea mea, rezervarea postului este impusa de lege, nu de titularul respectiv sau de Inspectorat”, a transmis Crin Antonescu.

Doar că, în același timp, Ministerul Educației a explicat faptul că Antonescu a decis să renunțe la postul de profesor în 2017, deci decizia renunțării la post i-a aparținut.

Ministerul mai spune că au existat 3 trei legi, în această perioadă, care au prevăzut blocarea posturilor de titulari în învățământ pentru demnitari.

„Domnul Antonescu George Crin Laurențiu nu mai este cadru didactic titular pe catedra de istorie de la Colegiul Național Pedagogic «Spiru Haret» Tulcea, începând cu luna ianuarie 2017, când a informat conducerea unității de învățământ, în scris, că renunță la postul de profesor titular”, a transmis ministerul pentru Edupedu.ro.

"Prevederile legale în baza cărora domnul Antonescu George Crin Laurențiu a beneficiat de rezervarea catedrei în perioada octombrie 1992 – decembrie 2016 au fost următoarele:

– Legea nr.4/1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților, art. 7;

– Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, art. 101 alin. (1);

– Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 255 alin. (1)", a explicat Ministerul Educației.