Crime cutremurătoare, din ce în ce mai multe femei ucise de iubiți. 30 de românce au fost omorâte cu sânge rece de la începutul anului până acum

În ultimele luni, România a fost zguduită de un val de crime care au șocat întreaga țară. O femeie din Arad a fost răpită și ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Criminalul avea și ordin de protecție după ce și-ar fi bătut fetițele în public. Un alt caz cutremurător este cel al femeii din Mureș, ucisă de iubitul recidivist. Mai grav, criminalul nu a fost prins nici acum, deși a trecut o lună de la tragedie. Potrivit oamenilor legii, 30 de femei au fost ucise de la începutul anului până în prezent. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional! 

În urmă cu câteva zile, criminalul din Arad, în vârstă de 35 de ani, și-a răpit fosta iubită pe care a băgat-o cu forța în mașină. Acesta a răpit-o chiar de la locul de muncă al femeii.

Femeia a fost legată cu mâinile de autoturism și târâtă cu o viteză de peste 100 de kilometri la oră, până a murit. După căutări îndelungate, polițiștii au găsit cadavrul victimei în mijlocul unui câmp.

Fetițele femeii aveau ordin de protecție împotriva bărbatului, totul după ce acesta le-ar fi bătut în public. Cu toate acestea, mama acestora a refuzat să fie pusă sub protecție.

Cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni după o relație de 15 ani. Înainte ca bărbatul să o ucidă pe femeie, aceștia ar fi avut o discuție aprinsă referitor la niște mesaje pe care victima le-ar fi redirecționat unui alt bărbat.

De mai bine de o lună, Emil Gânj, criminalul de 37 de ani din Mureș care și-a omorât cu sânge rece iubita se află în libertate. Tânăra de 23 de ani avea și un copil de 6 ani. Cel mic se afla în casă, alături de bunica sa în momentul în care Emil Gânj a dat buzna peste victimă.

Bărbatul, care a mai fost condamnat pentru crimă, a incendiat casa în care se afla cadavrul femeii.

Și tot o poveste teribilă este cea din cartierul de lux din Capitală. Teodora Marcu, tânăra de 23 ani care era însărcinată în patru luni la momentul crimei, a fost împușcată de fostul iubit în complexul rezidențial în care aceasta locuia. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale fetiței sale de doar 3 ani, pe care o ținea în brațe în momentul în care fostul iubit a împușcat-o de mai multe ori. În trecut, victima a depus trei plângeri la poliție împotriva criminalului și mai mult, l-a dat chiar și în judecată. 