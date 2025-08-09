În urmă cu câteva zile, criminalul din Arad, în vârstă de 35 de ani, și-a răpit fosta iubită pe care a băgat-o cu forța în mașină. Acesta a răpit-o chiar de la locul de muncă al femeii.

Femeia a fost legată cu mâinile de autoturism și târâtă cu o viteză de peste 100 de kilometri la oră, până a murit. După căutări îndelungate, polițiștii au găsit cadavrul victimei în mijlocul unui câmp.

Fetițele femeii aveau ordin de protecție împotriva bărbatului, totul după ce acesta le-ar fi bătut în public. Cu toate acestea, mama acestora a refuzat să fie pusă sub protecție.

Cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni după o relație de 15 ani. Înainte ca bărbatul să o ucidă pe femeie, aceștia ar fi avut o discuție aprinsă referitor la niște mesaje pe care victima le-ar fi redirecționat unui alt bărbat.

De mai bine de o lună, Emil Gânj, criminalul de 37 de ani din Mureș care și-a omorât cu sânge rece iubita se află în libertate. Tânăra de 23 de ani avea și un copil de 6 ani. Cel mic se afla în casă, alături de bunica sa în momentul în care Emil Gânj a dat buzna peste victimă.

Bărbatul, care a mai fost condamnat pentru crimă, a incendiat casa în care se afla cadavrul femeii.

Și tot o poveste teribilă este cea din cartierul de lux din Capitală. Teodora Marcu, tânăra de 23 ani care era însărcinată în patru luni la momentul crimei, a fost împușcată de fostul iubit în complexul rezidențial în care aceasta locuia. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale fetiței sale de doar 3 ani, pe care o ținea în brațe în momentul în care fostul iubit a împușcat-o de mai multe ori. În trecut, victima a depus trei plângeri la poliție împotriva criminalului și mai mult, l-a dat chiar și în judecată.