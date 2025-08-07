„Nu judec, nu știu ce am făcut, îmi pare rău. Problema e că nu am gândit. Normal că îmi pare rău”, a declarat el plângând, înainte de a fi prezentat în fața judecătorilor.

Femeia a fost târâtă cu mașina pe o distanță de 1,5 km

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, crima s-a petrecut marți seara, în jurul orei 21:30. Atunci, bărbatul s-a dus la locul de muncă al fostei iubite, într-un bar, unde a avut loc o ceartă între cei doi. Ulterior, individul a urcat în mașina parcată în apropiere, iar femeia l-a urmat, încercând să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

Dublă crimă la Peretu, Teleorman! O a treia persoană este în stare critică: ce le-a spus criminalul anchetatorilor

„Moment în care O.N.M.a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite", au scris procurorii în rechizitoriu.

Trupul femeii în vârstă de 28 de ani a fost descoperit între localitățile Chişineu-Criş și Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A. Cadavrul prezenta multiple traumatisme. Cercetările arată că victima a fost târâtă cu mașina pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, pe un drum național, cu o viteză de circa 100 km/h. Femeia a murit după ce s-a izbit de asfalt.

Femeia și agresorul au fost împreună 15 ani

Cei doi au avut o relație care a durat 15 ani și împreună aveau două fiice, de 3 și 7 ani. În urmă cu două luni, femeia a decis să pună capăt relației, iar cei doi au început să locuiască separat. În comunicatul procurorilor se menționează că, în data de 3 iulie, bărbatul și-ar fi agresat fetele chiar în public, într-un restaurant din Ineu. În urma incidentului, fetițele au primit un ordin de protecție, confirmat ulterior de instanță. Mama lor, însă, a refuzat protecția autorităților.

Cadavrul a fost găsit în noaptea de marți spre miercuri, după aproximativ patru ore de căutări intense. Bărbatul a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Tânără răpită de fostul iubit, găsită decedată. Bărbatul, dus la audieri