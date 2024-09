Efectele pandemiei asupra adolescenților au fost profunde, iar un nou studiu, citat de CNN sugerează că aceste fenomene au dus la îmbătrânirea creierului unor adolescenți mult mai rapid decât ar fi trebuit în mod normal.

Potrivit calculelor, creierul fetelor ar fi îmbătrînit, în medie, cu 4,2 ani mai repede față de valorile normale, iar al băieților cu 1,4 ani, conform studiului publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Noul studii aduce detalii cu privire la diferențele de îmbătrânire în funcție de sex, în condițiile în care existau deja alte analize care indicau faptul că pandemia Covid-19 a avut ca efect îmbătrânirea accelerată a creierului în rândul adolescenților.

Conform studiului, regiunile cu cea mai mare accelerare a subțierii cortexului în rândul fetelor a fost legată de funcțiile cognitive sociale, cum ar fi recunoașterea și procesarea fețelor și expresiilor, procesarea experiențelor sociale și emoționale, capacitatea de a avea empatie și compasiune și înțelegerea limbajului.

Regiunile afectate în creierul băieților sunt implicate în procesarea obiectelor din câmpul vizual, precum și a fețelor.

Pe baza cercetărilor anterioare, autorii cred că rezultatele se pot datora unui fenomen cunoscut sub numele de „ipoteza accelerării stresului”.