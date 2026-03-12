Credite pentru fermieri cu dobândă de 2% şi ROBOR subvenţionat. Ministrul Agriculturii a făcut anunțul

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va avea în 2026 un buget de aproape 27,7 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Florin Barbu care a precizat că una dintre prioritățile instituției este crearea unui mecanism financiar prin care fermierii să poată accesa credite cu dobânzi reduse, mult sub nivelul pieţei.

Ministrul Agriculturii a explicat că instituţia are un buget de 26,3 miliarde de lei, dar şi sume extrabugetare de aproape 1 miliard, bugetul MADR fiind de apriximativ 27,7 miliarde de lei.

Potrivit oficialului, una dintre priorităţile pentru perioada următoare este crearea unui mecanism financiar prin care fermierii să poată accesa credite cu dobânzi reduse, mult sub nivelul pieţei.

Astfel, agricultorii ar putea beneficia de împrumuturi cu dobânzi fixe între 1,5% şi 2%, în timp ce statul ar urma să suporte costurile legate de ROBOR şi de garanţiile necesare.

”Sigur, în perioada următoare, vreau să creionez nişte instrumente financiare, atât pe fonduri europene, cât şi pe bugetul de stat, pentru că aceste sume pe care le avem în extra-buget, care nu fac parte din bugetul consolidat al statului român, şi vorbim de aproape 1 miliard de lei, Ministerul Agriculturii vrea să creeze un mecanism financiar prin care să dăm credite fermierilor cu o dobândă fixă între 1,5% şi 2%, iar ROBOR-ul şi toate garanţiile să fie plătite de MADR prin acest mecanism financiar”, a explicat Florin Barbu, la AGRO TV.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că pentru implementarea acestui sistem, Ministerul Agriculturii va avea discuţii atât cu sistemul bancar, cât şi cu Banca Naţională a României, pentru a identifica soluţii prin care creditele să fie accesibile pentru fermieri.

”O să am discuţii şi cu sistemul bancar şi, bineînţeles, deja am transmis şi sper să am o întâlnire şi la Banca Naţională a României, astfel încât tot ceea ce înseamnă provizioane pe care sistemul bancar le are în România, să le transformăm în aceste credite prin care noi venim cu garanţii şi cu plata ROBOR-ului pentru fermierii români”, a precizat şeful MADR.