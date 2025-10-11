Credință și speranță la Iași: zeci de mii de pelerini la racla Sfintei Parascheva, unii au avut nevoie de ajutor medical

Credință și speranță la Iași: zeci de mii de pelerini la racla Sfintei Parascheva, unii au avut nevoie de ajutor medical/ Captură video

Credință și speranță la Iași. Zeci de mii de oameni din toată țara s-au adunat la raclă Sfintei Parascheva în cel mai mare pelerinaj ortodox din România. Astăzi, coadă s-a întins pe kilometri întregi, iar timpul de așteptare este de peste 10 ore. În ultimele ore, echipajele medicale au intervenit pentru mai mulți pelerini care au avut nevoie de ajutor. 

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii așteaptă ore pentru a se închina și vin din toate colțurile țării.

Imagine

"Eu am avut și eu probleme cândva, un accident. A doua zi pe ce am venit de la spital cu accident, stând pe pat, mi-am adus aminte visul care l-am găsit și mi-am dat seama că din accident doar Sfânta Parascheva m-a salvat", a povestit o româncă.

"Am visat că eram sub racla Sfântă, eram aici așa în biserică, cum mai vin așa și tot vreau să citesc sau vreau să mă închin, să spun o rugăciune", a povestit o alta.

Sute de jandarmi și medici asigură siguranța pelerinilor. În ultimele 24 de ore, opt persoane au avut nevoie de îngrijiri, iar medicii avertizează că oboseala și statul în picioare pot duce la incidente.

Enoriașă: Eu vin în fiecare an. Am vreo 4-5 ani de când vin în permanență aici la Iași pentru că am găsit sprijin la Cuvioasa Parascheva. Ați

Reporter: Simțit că v-a ajutat în viața Sfânta Parascheva?

Enoriașă: Da, cu siguranță, de multe ori. 0.40

Reporter: Ce o rugați pe Sfânta Parascheva?

Enoriașă: De sănătate și să-i mulțumesc că m-a scăpat dintr-un mare necaz. 

Pelerinajul de la Iași va continua în zilele următoare, iar vârful este așteptat în 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. 