Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii așteaptă ore pentru a se închina și vin din toate colțurile țării.

"Eu am avut și eu probleme cândva, un accident. A doua zi pe ce am venit de la spital cu accident, stând pe pat, mi-am adus aminte visul care l-am găsit și mi-am dat seama că din accident doar Sfânta Parascheva m-a salvat", a povestit o româncă.

"Am visat că eram sub racla Sfântă, eram aici așa în biserică, cum mai vin așa și tot vreau să citesc sau vreau să mă închin, să spun o rugăciune", a povestit o alta.

Sute de jandarmi și medici asigură siguranța pelerinilor. În ultimele 24 de ore, opt persoane au avut nevoie de îngrijiri, iar medicii avertizează că oboseala și statul în picioare pot duce la incidente.

Enoriașă: Eu vin în fiecare an. Am vreo 4-5 ani de când vin în permanență aici la Iași pentru că am găsit sprijin la Cuvioasa Parascheva.

Reporter: Simțit că v-a ajutat în viața Sfânta Parascheva?

Enoriașă: Da, cu siguranță, de multe ori.

Reporter: Ce o rugați pe Sfânta Parascheva?

Enoriașă: De sănătate și să-i mulțumesc că m-a scăpat dintr-un mare necaz.

Pelerinajul de la Iași va continua în zilele următoare, iar vârful este așteptat în 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.