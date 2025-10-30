„În perioada sezonului rece, accesul în spaţiile exterioare din cadrul Complexului “Palat Cotroceni” va fi suspendat. Spaţiile interioare, respectiv o parte a sălilor de protocol ale Administraţiei Prezidenţiale, Muzeul Naţional Cotroceni (MNC) şi Biserica rămân în continuare deschise vizitatorilor”, a informat, marţi, instituţia muzeală.
La fiecare sfârşit de săptămână, în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 9:00 – 17:00 (ora 16:00 – ultima intrare), publicul va putea vizita etajele I şi II ale muzeului (saloanele oficiale şi apartamentele familiilor regale), precum şi următoarele spaţii ale Administraţiei Prezidenţiale: Sala Unirii, Galeria Basarabilor şi Sala de Spectacole.
Tarifele de vizitare (Muzeul Naţional Cotroceni + saloanele de reprezentare ale Administraţiei Prezidenţiale) sunt: adulţi – 70 de lei; elevi/studenţi – 17,5 lei şi pensionari – 35 de lei.
Vizitarea interioarelor Complexului Palat Cotroceni, în zilele de sâmbătă şi duminică, se face fără programare prealabilă şi fără ghidaj.
