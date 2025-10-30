Oana Gheorghiu, rezista care poate dinamita Coaliția, a depus jurământul ca vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul – VIDEO

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a depus jurământul la Palatul Cotroceni, după ce președintele Nicușor Dan a semnat, pe ultima sută de metri, decretul de numire în funcție. La eveniment au participat șeful statului și premierul Bolojan, cel care a propus-o pe Gheorghiu pentru postul rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decizia a provocat un scandal uriaș în politica românească, din cauza declarațiilor dure făcute de Gheorghiu, în trecut, împotriva administrației Trump.

UPDATE

Oana Gheorghiu a depus jurământul și a semnat decretul pentru funcția de vicepremier, în jurul orei 10.00. La ceremonie au fost prezenți doar președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a lipsit.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Nominalizarea Oanei Gheorghiu a generat controverse. De altfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, cel care a solicitat retragerea imediată a propunerii, nici nu a participat la ceremonia de la Cotroceni. Social-democratul a invocat riscul compromiterii relației cu Statele Unite ale Americii din cauza unor critici exprimate de Gheorghiu pe rețelele sociale față de Administrația Trump.

Oana Gheorghiu a răspuns că opiniile exprimate pe pagina sa personală nu angajează statul român sau Guvernul.

În vârstă de 56 de ani, Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu specializare în management economic și este cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.