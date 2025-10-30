UPDATE

Oana Gheorghiu a depus jurământul și a semnat decretul pentru funcția de vicepremier, în jurul orei 10.00. La ceremonie au fost prezenți doar președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a lipsit.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Nominalizarea Oanei Gheorghiu a generat controverse. De altfel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, cel care a solicitat retragerea imediată a propunerii, nici nu a participat la ceremonia de la Cotroceni. Social-democratul a invocat riscul compromiterii relației cu Statele Unite ale Americii din cauza unor critici exprimate de Gheorghiu pe rețelele sociale față de Administrația Trump.

Oana Gheorghiu a răspuns că opiniile exprimate pe pagina sa personală nu angajează statul român sau Guvernul.

În vârstă de 56 de ani, Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu specializare în management economic și este cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.