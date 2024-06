Rata de creştere a preţurilor la alimentele de bază pentru micul dejun a depășit dramatic avansul de 5,9% al indicelui preturilor de consum din România și chiar scumpirea cu 2,07% a alimentelor în aceeași perioadă, arată cel mai recent indice al produselor de bază pentru micul dejun, calculat de platforma de tranzacționare şi investiţii eToro, citată de Agerpres.



Astfel, preţurile la cacao au înregistrat cea mai spectaculoasă creştere dintre toate produsele de bază legate de micul dejun, majorându-se cu 270% în ultimul an.



Și sucul de portocale s-a scumpit într-un an cu 39% în ultimele 12 luni.



În schimb, preţul grâului şi cel al laptelui au scăzut cu 14,4% şi respectiv 3,9% în ultimul an.



Analiza a urmărit nouă produse de bază utilizate în mod obișnuit pentru micul dejun: grâu, zahăr brut, cacao, ovăz, suc de portocale, lapte, cafea, carne de porc şi ceai.