Coronavirus România. Ministrul Muncii, despre banii de salarii și pensii prevăzuți în buget

„În acest moment sunt putin peste 200.000 de contracte (suspendate - n.red.). Căutăm soluții în continuare pentru toate aceste situații limită în care se află angajații români, respectiv firmele lor. Angajatorii români sunt conștienți că după ce au investit în angajații lor, cea mai bună soluție este să nu întrerupa relația de colaborare cu acestia. Să sperăm că ne revenim cât mai curând, viața economică merge înainte, tot ce înseamnă economie trebuie să meargă în continuare.(...) Există și contracte reziliate, dar în acest moment nu comportă o problemă majoră”, a declarat ministrul Muncii la Realitatea PLUS.

Plata șomajului tehnic

„Pe masa ANOFM este efectuarea plăților către toate aceste categorii, persoane în șomaj tehnic, persoane care își vor lua concediu în baza legii 19, cea privind zilele libere pentru părinții care au în îngrijire copii de 19 ani. (...) Președintele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu mine deja observăm schimbări în economie, în piața fortei de muncă. În paralel cu plata șomajului tehnic, are ANOFM în atenție și elaborarea unui proiect care să sprijine reconversia profesională”, a precizat Violeta Alexandru.

Despre publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind șomajul tehnic, Violeta Alexandru a dat asigurări că va apărea cât de curând, după ce sunt puse la punct anumite proceduri pentru firmele închise:

„Este în grija Secretariatului General al Guvernului să se ocupe de aspectele tehnice (ale publicării în Monitor - n.red.). În paralel, se fac eforturi pentru ca imediat să avem pregătite și procedurile interne pentru eliberarea certificatului necesar firmelor închise, ca urmare a deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgenta. Procedurile interne pe care ANOFM trebuie să le implementeze imediat, pentru ca oamenii să nu aștepte, pentru a nu depune un efort birocratic nepotrivit in general, darămite în această perioadă. Mă refer la companiile care trebuie sa prezinte, în vederea obținerii fondurilor de la Guvern pentru acoperirea șomajului tehnic, a situațiilor angajaților care se află în aceste situații”.

Despre înregistrarea mai multor concedii fără plată în ultima săptămână, ministrul Muncii a spus că nu are o evidență a acestora și a explicat că se poate continua activitate acolo unde se poate într-un program flexibil sau în regim de telemuncă.

„Am primit semnale, dar nu am o evidență în acest moment, pentru că aceste concedii sunt în primul rând aduse in atentia angajatorului. Nu suficient încât să vorbesc de un fenomen național. Cred ca românii au inteles faptul ca trebuie sa ne continuam activitatea. Legislația ne permite să lucrăm de la domiciliu, să lucrăm în regim de telemuncă. La nevoie daca institutia are nevoie de noi se poate gândi un program flexibil cu angajatorul, astfel incat sa-mi petrec cateva ore la serviciu într-un program comprimat, într-un program care sa permita pauze dese, distanță socială, lucrurile se readapteaza si la locurile de munca. Statul se bazeaza pe resursele pe care le obține din contribuțiile noastre ,ale tuturor si este important sa ne continuam activitatea. Eu cred că românii au înțeles mesajul de mobilizare și că nu vom renunța cu toții și vom pleca cătrre casă lăsând biroul și firmele să colapseze”.

Ministrul Muncii a mai dat asigurări în privința banilor de salarii și pensii din buget.

„O să reușim să acoperim. Știu că sunt prevăzuți bani în buget. Nu am în acest moment niciun element pe care să-l transmit public și care să sugereze că nu ar fi bani de pensii si salarii. Pentru anumite cheltuieli pe care le facem în acest moment, pentru unele din ele cum este șomajul tehnic, colegul meu dl Boloș (Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene - n.red.) este implicat în discuții strânse cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a beneficia de resursele pe care Comisia le pune la dispoziție. Suntem intreaga echipa guvernamentală responsabilă, fiecare pe domeniul lui, încercăm să mobilizăm toate resursele, inclusiv cele europene, ceea ce va fi un mare ajutor pentru bugetul public”.

România va primi 1,1 miliarde de euro de la Comisia Europeană, pentru criza provocată de epidemia de coronavirus

„În acest moment, Comisia Europeană este receptivă la toate statele care se confruntă cu epidemia de coronavirus. Cu toate acestea, este meritul Guvernului și a ministrului Boloș că a continuat discutiile, a prezentat argumentele in fata colegilor de la comisia europeana pentru a primi în timp scurt sprijinul financiar consistent”.

Ministrul Muncii a spus că nu știe cât de repede va putea fi accesată această sumă, detaliile le are ministrul Fondurilor Europene.

„Eu am avut o discuție săptămâna aceasta cu omologii mei din statele membre. Se simțea din discuții că toți suntem conștienți că și la Comisia Europeana se fac eforturi pentru scurtarea termenelor și pentru o mobilizare în condiții excepționale, cum sunt cele pe care le traversăm”, a mai spus Violeta Alexandru , la Realitatea PLUS.