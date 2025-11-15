Mai mult, apărătorul susține că stenogramele au fost trunchiate pentru ca rezistul să scape de urme.

Avocatul lui Isăilă: „Stenogramele au fost trunchiate!”

Fostul senator PSD, Marius Isăilă, rămâne în spatele gratiilor, în arestul central după ce magistrații au amânat decizia contestației pentru data de 18 noiembrie. Fostul senator a cerut o măsură preventivă mai blândă, respectiv cea a arestului la domiciliu, după ce avocatul său a spus că nu reprezintă un pericol. De asemenea, a anunțat că stenogramele din acest dosar ar fi fost trunchiate și acea sumă de 1 milion de euro care trebuia să ajungă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, ar fi fost, de fapt pretinsă de fostul coleg de partid al ministrului, respectiv - Octavian Berceanu.

Procurorii DNA, în schimb, cer menținerea lui Isăilă în arestul preventiv pentru 30 de zile și asta pentru că au anunțat că s-ar fi văzut cu Berceanu în repetate rânduri. La acele întrevederi ar fi cerut să vorbească în șoaptă și chiar să-și instaleze o aplicație neinterceptabilă pentru a comunica.

Decizia magistraților rămâne valabilă și urmează să aflăm ce va urma în acest caz abia săptămâna viitoare.