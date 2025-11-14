UPDATE

Marius Isăilă a plecat de la Curtea de Apel București.

Ștefan Șopron, avocatul lui Marius Isăilă, a transmis că fostul senator PSD a primit doar arest la domiciliu din partea judecătorilor Curții de Apel.

ȘTIRE INIȚIALĂ

În urmă cu scurt timp a ajuns la Curtea de Apel București fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a contesta măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Isăilă a venit mascat, a avut gluga pe cap și s-a ferit de camerele de filmat.

Acesta nu a dat nicio declarație, nu a făcut niciun comentariu în fața presei prezente la fața locului.

În acest moment se află în sala de judecată, urmează să vedem ce vor stabili magistrații, dacă vor accepta contestația formulată de avocații acestuia, cea împotriva măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile, măsură sub care se află de o săptămână.