Stenogramele surprind în detaliu mecanismul prin care întreaga operațiune ar fi urmat să fie pusă în mișcare. Punctul de plecare: achiziția unui milion de obuze dezasamblate din Kazahstan, care ar fi fost introduse în țară ca simple componente. De aici, planul prevedea reasamblarea lor într-o unitate de producție și transformarea în muniție cu etichetă europeană, astfel încât transportul către Ucraina să pară o tranzacție perfect legală, mascată prin intermediari străini.

Discuțiile arată că profitul estimat doar din prima încărcătură era imens, iar în spatele negocierilor apăreau mai multe persoane care, potrivit stenogramelor, ar fi trebuit să dea undă verde pentru desfășurarea operațiunii. În același timp, cei implicați încercau să prezinte totul drept un proces controlat și fără riscuri, cu argumente economice și comerciale.

În paralel, martorul denunțător era împins să faciliteze o întâlnire cu un oficial din vârful deciziilor, care ar fi putut confirma sau bloca întreaga afacere. În schimb, se vorbea despre o sumă de un milion de euro, bani care ar fi trebuit să asigure sprijinul necesar. Stenogramele arată și o încercare de manipulare: ideea că anumite persoane ar fi obișnuite să accepte astfel de comisioane, pentru a crea presiune suplimentară.



Ancheta a documentat mai multe discuții, întâlniri și pași pregătitori, însă până acum nu există indicii că tranzacția s-a materializat. Fostul senator rămâne în arest preventiv, acuzat de cumpărare de influență, iar instanța urmează să decidă dacă măsura va fi menținută.

STENOGRAME

„Pentru firma din Bulgaria…

Să cumpere din Kazahstan!

Un milion de piese!

Le dezasamblează…

Le aducem în România…

În România, le montăm la una din fabricile…

Așa! Guvernu’ român își pune peste și le revindem!

Un milion de bucăți!

Pune doar 50 de euro la bucată!

…toți și-au dat acordul pentru contract…

Cineva a zis că pare ciudat…

Să nu fie o problemă de securitate…

Rusia e aproape… embargoul…

Oricum, end user-ul…

End user-ul este Ucraina, ca să știi! Final!

E foarte din scurt întâlnirea cu Ionuț…

Aș vrea… că l-au chemat miercuri…

Să încercăm până atunci…”