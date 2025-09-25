Controlorii STB vor avea uniforme noi. Val de ironii pe internet: „Asta ne lipsea”

Edilul a explicat că această acțiune completează procesul de modernizare a mijloacelor de transport din Capitală, după ce flota STB a fost dotată cu vehicule noi.

În mesajul său public, Bujduveanu a declarat: „STB se schimbă pentru voi, bucureșteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun.”

Critici și ironii din partea bucureștenilor

Imediat după apariția anunțului, comentariile internauților nu s-au lăsat așteptate. Mulți au taxat inițiativa, susținând că problemele de fond ale transportului public nu sunt rezolvate, iar schimbarea uniformelor reprezintă doar o cheltuială suplimentară.

„Lupul își schimbă părul, dar năravul ba... Aduceți schimbări la orarul transportului, puneți afișaj electronic să știe omul când ajunge mașina, afișați programul și digitalizați sistemul de tichete, așa cum este în lumea civilizată. Nicăieri nu mai vezi atâția casieri care îți rup bilete, la bus și metro. Așa faceți reduceri de cheltuieli, nu risipiți banii”

„Schimbarea uniformei controlorilor este o cheltuială bugetară inutilă”

„În timp ce șoferii autobuzelor din transportul public în Franța trag la bordură și pășești la același nivel din autobuz în stație, la noi opresc la 60-100 cm de bordură. Nu e în regulă! Inclusiv pentru platforma destinată cărucioarelor pentru copii sau persoanelor cu handicap!”

Nemulțumiri legate de comportamentul angajaților STB

Mai mulți utilizatori au reclamat și atitudinea șoferilor sau a controlorilor. Mesajele acestora arată că bucureștenii privesc sceptic schimbarea uniformelor, pe care o consideră irelevantă în raport cu realitatea din transportul public.

„O altă măsură importantă ar fi să penalizați șoferii STB care fumează în timp ce conduc.”

„Foarte bine că luați măsuri pentru un transport civilizat, dar șoferii fumează, iar fumul ajunge în cabina pasagerilor. Schimbarea uniformei controlorilor este o cheltuială bugetară inutilă.”

„Poate odată ce se schimbă uniforma, se schimbă și atitudinea controlorilor față de cei de etnie romă, care niciodată nu sunt întrebați dacă și-au plătit călătoria.”

Aceste reacții evidențiază faptul că discuția din mediul online s-a mutat rapid de la tema uniformelor la problemele structurale ale transportului bucureștean.

