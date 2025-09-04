„Având în vedere începerea lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady din cadrul „LOTUL 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”, începând cu data de 06.09.2025 se vor lua următoarele măsuri:

linia 19 va funcționa între terminalele „Calea Vitan” și „Zețarilor”;

linia 27 va funcționa între terminalele „Faur” și „Piața Unirii”;

linia 49 va funcționa între terminalele „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”;

linia 640 va funcționa între terminalele „Piața Sf. Vineri” și „M Republica”;

linia 637 va fi suspendată.



De asemenea, se vor înființa două linii navetă de autobuz:

linia 619 va funcționa între terminalele „Autobaza Titan” și „Faur”;

linia 627 va funcționa între terminalele „Autobaza Titan” și „Dristorului”.

În acest sens, linia 19 va funcționa între terminalele „Calea Vitan” și „Zețarilor”, astfel:

Traseu dus: „Calea Vitan”, Șos, Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh. Șincai, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor, „Zețarilor”;

Traseu întors: „Zețarilor”, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Calea Șerban Vodă, Bd. Gh. Șincai, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, „Calea Vitan”.

Linia 27 va funcționa între terminalele „Faur” și „Piața Unirii”, astfel:

Traseu dus: „Faur”, Bd. 1 decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piața Unirii”;

Traseu întors: „Piața Unirii”, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 decembrie 1918, „Faur”.

Linia 49 va funcționa între terminalele „Bd. Basarabia” și „Calea Vitan”, astfel:

Traseu dus: „Bd. Basarabia”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Vitan, „Calea Vitan”;

Traseu întors: „Calea Vitan”; Calea Vitan; Calea Dudești, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, „Bd. Basarabia”.

Linia 640 va funcționa între terminalele „Piața Sf. Vineri” și „M Republica”, astfel:

Traseu dus: „Piața Sf. Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călărași, Bd. Basarabia, „M Republica”;

Traseu întors: „M Republica”, Bd. Basarabia, Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri.

Linia 637 se suspendă.

Pentru preluarea călătorilor de pe Bd. Theodor Pallady și Bd. 1 Decembrie 1918 se înființează liniile navetă de autobuz 619 și 627, care vor efectua staționarea în stația „Autobaza Titan”, amplasată în incinta Autobazei Titan, și care vor funcționa astfel:

Linia 619 va funcționa între terminalele „Autobaza Titan” și „Faur”, astfel:

Traseu dus: „Autobaza Titan”, Bd. Theodor Pallady, întoarcere rond Uzinei, Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur”;

Traseu întors: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady, „Autobaza Titan”.

Linia 627 va funcționa între terminalele „Autobaza Titan” și „Dristorului”, astfel:

Traseu dus: „Autobaza Titan”, Bd. Theodor Pallady, întoarcere rond Uzinei, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, „Dristorului”;

Traseu întors: „Dristorului”, Bd. Camil Ressu, Șos. Mihai Bravu, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, „Autobaza Titan”.

