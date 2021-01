Control la AUR după o diferență de 1,44 de milioane de lei la banii cheltuiți în campania pentru alegerile parlamentare. Anunțul președintelui AEP

„La 6 decembrie (2020 - n.red) au avut o raportare de 85.000 de lei potrivit centralizatorului depus la noi, iar la raportul de venituri și cheltuieli e vorba de 1.520.000 de lei.

Avem în acest moment avem un control la toate partidele beneficiare de rambursare pentru alegerile parlamentare, printre care și AUR. Sunt convins ca se va clarifica daca a fost vreo eroare sau nu în raportările făcute de AUR în timpul campaniei electorale sau ulterior”, a declarat Mitulețu Buică miercuri la Realitatea PLUS.

Despre diferența de 1,4 milioane de lei între sumele declarate și raportate după alegeri, președintele AEP a declarat la Realitatea PLUS că „spune că „ raportate as putea spune ca a aparut peste noapte, ci la raportul de venituri si cheltuieli (...) cu cheltuielile efective din campania electorală și contribuțiile avute. Dar e posibil să existe o eroare intre raportarile facute in campaniile electorale si raportarea finala si cererea de rambursare”.

Diferența a ieșit la iveală după ce liderii AUR au adus la AEP documente în care cer decontarea unei sume de 1.527.295, 92 de lei cheltuită în campanie, de aproape 18 ori mai mare decât suma declarată inițial ca investită în acțiunile electorale - 85.100 de lei.

„Conform contribuţiilor publicate de AEP pe 21.12.2020, AUR a declarat 85.100 lei, mai puţin chiar şi decât unii candidaţi independenţi. AUR a înregistrat în competiţie 621 de candidaţi - un număr semnificativ pentru un partid relativ nou -, ceea ce indică cheltuieli echivalente cu 137 de lei pentru un candidat.

Pe de altă parte, potrivit raportului de venituri şi cheltuieli publicat pe 15.12.2020, AUR a declarat 1,474,616.53 lei. Deşi există diferenţe minore şi în cazul altor partide, AUR este singurul unde există o diferenţă semnificativă între cele două surse", se arată într-un raport Expert Forum privind alegerile parlamentare, la capitolul „Finanțarea campaniei electorale”, citat de ziare.com.

Experţii electorali apreciază că suma este nerealistă. În tabelul cu contribuții finale, AUR a fost trecut cu suma de 1.527.295, 92 de lei.

AUR a transmis că este vorba de eroare și că reprezentantul juridic va lămuri acest aspect.

Sunt informatiile pe care noi le-am facut publice la 7 ianuarie, pe 7 martie vom aduce la cunoștință toate informațiile privind rambursarea și sumele care vor fi rambursate legal competitorilor elelctorali din 6 decembrie care au luat minimum 3% la nivel național”, a mai spus Mitulețu la Realitatea PLUS.

La întrebarea cine a cheltuit cel mai mult in campania de anul trecut la parlamentare, președintele AEP spune că „sumele sunt oricum substanțiale față de cheltuielile in 2016. Daca in 2016 aveam 40 milioane și ceva 4 si ceva avem 170 de mil. Sumele au crescut substanțial. (...) Cel mai mult a cheltuit PSD, urmat de PNL, apoi vin ceilalți competitori”.

AEP a anunțat pe 11 ianuarie că a acordat partidelor politice aproape 4 milioane de euro ca subvenţii, de la bugetul de stat, în luna ianuarie 2021.

Lista cu subvențiile primite de fiecare partid în luna ianuarie 2021:

Partidul Social Democrat (PSD) - 7.640.197,89 de lei

Partidul Național Liberal (PNL) - 6.476.964,07 de lei

Uniunea Salvați România (USR) - 2.056.942,91 de lei

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - 1.546.315,98 de lei

Partidul Mișcarea Populară (PMP) - 399.741,5 de lei

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate - 1.434.651,36 de lei

Partidul PRO România - 288.821,1 de lei.