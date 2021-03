"Am avut o discuție cu șeful Corpului meu de control, în această dimineață (luni - N.R.), se autosesizează să vadă dacă a fost respectată toată legislația, avizele dacă au fost date și vom vedea. Este vorba despre publicarea unor informații care țin de mai multe instituții si trebuia să existe avizul acestora", a afirmat Florin Cîtu. Șeful executivului a refuzat însă un răspuns direct privind lipsa unor avize, afirmând doar că "Vom vedea".

În replică, ministrul Sănătății a afirmat că prezentarea datelor defalcate i se pare un lucru normal și nu consideră că, prin caracterul lor, ar încălca restricții de difuzare publică.

"Au existat o mulțime de ONG-uri care au solicitat date deschise, nu de azi, de ieri, de aproape un an, am primit chiar și o scrisoare oficială, la începuytul mandatului, am decis că vom face datele transparente, dar a durat câteva săptămâni, pentru că sunt date complexe. (...) Nu există niciun fel de trimitere a Corpului de Control, există poate unele îngrijorări, din partea unei instituțiii sau a alteia, vă invit să vă uitați pe setul de date publice, să vedeți despre ce este vorba. Ideea că date despre vaccinare (...), date despre teste, despre vaccinuri, despre împărțirea pe județe nu ar fi trebuit să fie niciodată secrete, ar fi trebuit să fie publice din ziua unu", a afirmat Voiculescu.

Ministrul Sănătății a mai afirmat că datele defalcate au scos în evidență o situație asupra căreia unii specialiști au atras atenția și anume că incidența infectărilor nu reflectă întocmai realitatea, pentru că în unele județe se fac prea puține teste.

"Aș vrea ca lucurile acestea să fie corectate, prin mai mult teste RT PCR, teste antigen, prin secvențiere. Există diferențe între DSP-uri, dintre un județ și altul, iar eu cred că sunt anumite județe care testează mult prea puțin”, a mai afirmat Voiculescu.

Joia trecută, Ministerul Sănătății a publicat, pentru prima dată, situația defalcată pe județe privind evoluția infectărilor, raportată la numărul de teste care se fac. Analiza detaliată a arătat că zonele cu cea mai mare incidență a infectărilor la 14 zile, indicele în funcție de care se stabilesc cele trei scenarii de restricții, sunt cele în care fac cele mai multe teste. De cealată parte, județele "verzi" sunt, în general, cele în care se fac cele mai puține testări.

