Părintele Emil Cărămizaru este cel care a sosit cu moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni într-o ceremonie impresionantă la care au participat românii din patru comunități din nordul Germaniei.
Mâna dreaptă a Sfântului a fost întâmpinată cu multă bucurie, mai ales de către copii care au venit îmbrăcați în costume tradiționale românești și au cântat colinde. Sute de români s-au închinat cu credință și speranță într-o atmosferă de mare sărbătoare.
În semn de recunoștință, Părintele Protopop Marius Matei, împreună cu credincioșii din Sogel ( CITEȘTE Zogăl) au plantat un brad în fața bisericii maramureșene din Nordul Germaniei, construită pentru românii de acolo, în cinstea evenimentului spiritual și istoric la care au participat.