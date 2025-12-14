Demonstrație emoționantă de credință la mii de kilometri de casă. Moaștele Sfântului Nicolae, duse în Germania - VIDEO

Numeroși credincioși au primit moaștele sfinte
Demonstrație impresionantă de credință și dragoste pentru românii aflați la mii de kilometri distanță de casă. În prag de sărbători, Patriarhul României și Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, al Europei Centrale și de Nord, împreună cu părintele Emil Cărămizaru de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală, au adus în Germania, pentru românii stabiliți acolo, mâna Sfântului Nicolae. Ceremonia a fost organizată de sfinții părinți într-o biserică românească în stil maramureșean, ridicată acolo pentru comunitatea de români.

Părintele Emil Cărămizaru este cel care a sosit cu moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni într-o ceremonie impresionantă la care au participat românii din patru comunități din nordul Germaniei.

Mâna dreaptă a Sfântului a fost întâmpinată cu multă bucurie, mai ales de către copii care au venit îmbrăcați în costume tradiționale românești și au cântat colinde. Sute de români s-au închinat cu credință și speranță într-o atmosferă de mare sărbătoare.

În semn de recunoștință, Părintele Protopop Marius Matei, împreună cu credincioșii din Sogel ( CITEȘTE Zogăl) au plantat un brad în fața bisericii maramureșene din Nordul Germaniei, construită pentru românii de acolo, în cinstea evenimentului spiritual și istoric la care au participat. 

 