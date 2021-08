Realitatea PLUS

Fiecare contract al companiei de la finalul anului trecut are același obiect - servicii de consultanță, arata jurnaliștii de la Libertatea.

În total, firma a luat de la cele 11 primării și școli peste 50.000 de euro.

Șeful CJ a ieșit din firmă în 2019, iar soția sa, în septembrie 2020, cu două săptămâni înainte să fie ales președinte al Consiliului Județean, asa ca președintele CJ Maramureș spune că nu are nicio legătură cu acele contracte câștigate de fosta sa firmă.

Ionel Ovidiu Bogdan este cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din România, în fruntea căruia a ajuns la 33 ani.

Jurnalistul Laurențiu Ciocăzanu, coordonator voxpublica.ro, a explicat, marți, în direct, la Realitatea PLUS că despre Ionel Ovidiu Bogdan „au apărut destule informații în presa locală despre ascensiunea politică dar și legată de afaceri. Dl Bogdan arată, prin informațiile din presa locală, mai ales baiamare.net, că a explodat în afaceri direct proporțional cu perioada în care exploda și în politică”.

Realitatea PLUS precizează că până la transmiterea știrii, Ionel Ovidiu Bogdan nu a raspuns apelurilor telefonice de a intra in direct in emisiune pentru un punct de vedere.