Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a transmis că procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie, raportată la tentativă de omor şi violare de domiciliu.

Potrivit oamenilor legii, probele au relevat că în 18 octombre 2025, în timp ce se afla în apropierea locuinţei fratelui său din zona urbană a judeţului Suceava, pe fondul unor reproşuri legate de moştenirea lăsată de tatăl acestora, inculpatul şi-a îmbrâncit fratele, după care cei doi s-au luat la bătaie.

Bărbatul devenit ulterior victimă a intrat în curtea locuinţei sale, iar fratele său l-a urmărit şi, fără să spună ceva, l-a lovit puternic cu un cuţit în zona inimii, după care a încercat să-i mai dea o a doua lovitură, însă victima a reuşit să se apere.

Fiica rănitului, martoră la incident, ş-a condus tatăl în casă şi, observând urme de sânge pe îmbrăcămintea acestuia şi urme de tăieturi în zona pieptului, a sunat la 112.

Procurorii au stabilit că faptele inculpatului, care a intrat fără drept în curtea locuinţei fratelui său înarmat cu un cuţit, pe care l-a folosit pentru a-l înjunghia în piept, producându-i leziuni traumatice ce au necesitat intervenţie chirurgicală de urgenţă, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violenţă în familie, raportată la tentativă de omor şi violare de domiciliu.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.