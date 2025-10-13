Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, că doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru tentativă la omor, tâlhărie calificată, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lipsire de libertate în mod ilegal, tentativă la omor calificat, violare de domiciliu şi ameninţare.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 octombrie 2025, cei doi inculpaţi, unul în vârsta de 22 de ani şi aflat sub influenţa alcoolului şi, probabil, a substanţelor psihoactive, şi celălalt în vârstă de 33 de ani şi aflat sub influenţa alcoolului, ambii fără antecedente penale, au intrat în conflict cu alte două persoane într-un local din localitatea Ghelinţa, judeţul Covasna”, au afirmat procurorii.

Cei doi au înjunghiat un bărbat de 33 de ani, în spate şi în zona femurală, şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele. Un alt bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a sărit în apărarea celui agresat, a fost lovit de cei doi cu palmele, pumnii şi picioarele, i-a fost pus briceagul la gât, a fost obligat să stea în genunchi şi i-a fost furat telefonul.

Indivizii au ieşit apoi din local şi au oprit o maşină condusă de un bărbat pe care l-au ameninţat cu un cuţit să îi plimbe prin localitate.

”Pe drum, inculpatul care probabil se afla sub influenţa substanţelor psihoactive a avut un comportament haotic, agitat şi imprevizibil, cerându-i şoferului să îi ducă la locuinţa victimei tâlhăriei, însă fără a şti exact unde se află, şi i-a cerut să urmărească un autoturism în mod aleatoriu. Pentru a evita consecinţe mai grave, şoferul le-a propus să meargă să consume băuturi alcoolice la un local din sat. Pe drum, inculpatul în vârstă de 22 de ani a observat o persoană de sex masculin în vârstă de circa 61 de ani care stătea pe marginea drumului, fiind sub influenţa alcoolului. A deschis portiera autoturismului aflat în mişcare şi a ţipat către aceasta, după care a cerut şoferului să oprească. După ce au ieşit din autoturism cei doi inculpaţi, şoferul a demarat şi a fugit de la faţa locului cu portierele deschise”, a precizat sursa citată.

Cei doi l-au agresat pe bărbatul aflat pe marginea drumului, înjunghiindu-l în mod repetat şi lovindu-l grav în cap. Victima a fost lăsată pe marginea drumului în stare de semiconştienţă şi sângerând intens, iar în prezent este internată într-o unitate spitalicească, starea sa fiind gravă.

”După agresarea acestei victime, inculpaţii s-au deplasat la un imobil învecinat, unde inculpatul în vârstă de 22 de ani a pătruns în interiorul imobilului, dezbrăcat până la pantaloni şi având asupra sa un briceag. În locuinţă avea loc o reuniune de familie a proprietarului, aceştia fiind luaţi prin surprindere de inculpat, care le-a cerut să iasă, întrucât pe stradă se află o persoană rănită. Speriat, proprietarul l-a invitat afară, iar după ce a reuşit să îl evacueze, inculpatul în vârstă de 22 de ani a proferat ameninţări cu moartea prin înjunghiere”, au susţinut procurorii.

În cele din urmă agresorii au fost prinşi de poliţişti şi reţinuţi pentru 24 de ore. Ulterior, au fost prezentaţi Judecătoriei Sfântu Gheorghe care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.